Governo de SP empresta bombas para Sergipe superar seca

Reunião na manhã desta segunda-feira (11), na capital paulista, sacramentou empréstimo de bombas para ajudar Sergipe a superar crise hídrica

Governador Geraldo Alckmim assina termo de cessão com a presença do governador de Sergipe, Jackson Barreto

Além dos governadores, participaram da reunião o secretário de Saneamento e Recursos Hídricos de SP, Benedito Braga; o presidente da Sabesp, Jerson Kelman; e o presidente da Deso, Carlos Fernandes de Melo Neto

Imprensa compareceu ao Palácio dos bandeirantes para acompanhar o empréstimo realizado pelo Governo de São Paulo

Geraldo Alckmin declarou que empréstimo é uma retribuição a tantos sergipanos que têm construído o Estado de São Paulo

Termo de compromisso entre governos de São Paulo e Sergipe foi assinado no Palácio dos Bandeirantes

Alckmin falou sobre a experiência na crise hídrica de 2014, que permitiu desenvolver a tecnologia que agora está sendo emprestada a outros estados

Governador Jackson Barreto fez questão de agradecer Geraldo Alckmin pelo empréstimo das bombas que vão ajudar Sergipe a superar a seca

São Paulo vai emprestar dois conjuntos de bombas para ajudar a Região Metropolitana de Aracaju a enfrentar a crise hídrica. O termo de compromisso foi assinado pelo governador Geraldo Alckmin nesta segunda-feira (11), no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo.

“Nós adquirimos uma boa tecnologia durante a crise hídrica de 2014, aqui em São Paulo, além de equipamentos de grande potência para poder retirar água em regiões mais profundas. Cedemos os aparelhos para o governo de Sergipe. É uma maneira de retribuirmos a tantos sergipanos que tem nos ajudado a construir o Estado de São Paulo, além da alegria de rever nosso colega, governador reeleito de Sergipe”, disse Alckmin, ao lado do governado de Sergipe, Jackson Barreto.

Os dois conjuntos de bombas flutuantes, cada um com capacidade de bombear até 2.000 litros de água por segundo, serão cedidos pela Sabesp, por seis meses, à Companhia de Abastecimento de Sergipe (Deso).

“É uma questão transitória. A gente imagina que daqui um ou dois meses já comece a chover em Minas Gerais e na Bahia. E, à medida que chover na cabeceira do rio, o São Franscisco sobe. Para se ter uma ideia, uma vazão que era de 1300 metros cúbicos por segundo hoje está em 580”, explicou Alckmin.

Em razão da severa seca enfrentada pelo Nordeste nos últimos dois anos, o rio São Francisco tem sofrido uma drástica redução de vazão. Como consequência, o sistema que abastece a Região Metropolitana de Aracaju encontra-se no limite do ponto de sucção das bombas existentes.

Alckmin ainda deu detalhes dos equipamentos cedidos a Sergipe, que foram desenvolvidos para retirar água da chamada reserva técnica, ou volume morto, e que atualmente nem estão sendo usados atualmente em São Paulo.

“Não estamos utilizando e nem temos previsão de utilizar a curto prazo. Estamos com mais de 60% de reserva de água nas represas do sistema Cantareira. E, de outro lado, agora em dezembro fica pronta a interligação do Jaguari com Atibainha, estamos interligando duas importantíssimas bacias hidrográficas e está chegando a água do São Lourenço, a 74km de distância”, comentou Alckmin.

O empréstimo das bombas vai garantir a continuidade operacional do Sistema de Captação da Adutora do São Francisco, principal captação de água da capital do Sergipe, responsável por 70% de toda a água consumida na região. O sistema é responsável pelo abastecimento de quase 1 milhão de habitantes nos municípios de Aracaju, Barra dos Coqueiros, Nossa Senhora do Socorro e São Cristóvão.

A cessão do equipamento e demais materiais necessários para sua instalação, avaliados em R$ 1,023 milhão, será por 180 dias e pode ser estendida, caso seja necessário. Não há qualquer custo aos beneficiados. O transporte dos equipamentos será feito pela Deso, em carretas. A Sabesp dispõe de assistência técnica para instalação e pré-operação dos equipamentos.