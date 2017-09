Governo autoriza R$ 9,7 milhões para 62 municípios; Saúde é prioridade

Cerimônia de assinatura dos convênios foi realizada no Palácio dos Bandeirantes, na capital paulista

O governador Geraldo Alckmin assinou nesta quinta-feira (28) o 10º lote de convênios do ano com 62 municípios paulistas e entidades. São 73 acordos celebrados apenas nesta quinta, com investimento total de R$ 9,7 milhões.

“Assinamos convênios com municípios e entidades, santas casas de misericórdia, entidades que tratam de pessoas com deficiências, crianças, idosos. Quase R$ 10 milhões e dois princípios: a parceria e a descentralização”, disse o governador Geraldo Alckmin.

Para explicar o conceito adotado nas parcerias com os municípios e a sociedade civil, o governador usou como exemplo um jogo de futebol.

“Estamos exercendo dois princípios da descentralização, passando a bola para ponta. Governo local e prefeituras, mais perto da população, e entidades, que também estão lá na ponta. Pode ser Santa Casa, APAE, entidades que cuidam de crianças ou pessoas com deficiências…”, comentou Alckmin, que citou até o craque Neymar em sua explicação.

“Até o genial Neymar, do Paris Saint-Germain, alguém tem que dar o passe para ele ou ele tem que dar o passe para alguém. O caminho é a boa parceria com a sociedade civil organizada e os governos locais”, detalhou o governador.

“Estamos celebrando aqui importantíssimas parcerias. Primeiro com a sociedade civil organizada. Quanto mais entidades tivermos, melhor. O governo não resolve tudo. Nós temos que estimular a sociedade civil, para ela se estruturar”, finalizou Alckmin.

Os convênios estão divididos por seis secretarias. A maior parte dos investimentos são para a área da Saúde, com 52 convênios, totalizando investimentos de R$ 6,2 milhões para 47 municípios. A Casa Civil ficou com 17 convênios, somando R$ 2,9 milhões para 17 municípios.

Foram assinados convênios da Secretaria de Desenvolvimento Social, com o Lar São Vicente de Paulo da cidade de Santa Rita do Passa Quatro, no valor de R$ 100 mil para reforma; e a Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência firmou com a prefeitura de Cristais Paulista para a aquisição de veículo adaptado, de R$ 130 mil.

A Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude assinou um convênio com a prefeitura de Itaoca para reforma e ampliação da quadra de esportes, no valor de R$ 180 mil; e a Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania fez convênio com Campanha pelo fim do Racismo no Samba e no Esporte, no valor de R$ 110 mil.

Entre os convênios da Saúde, o Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo receberá R$ 400 mil reais para custeio. Já a prefeitura de Bebedouro ficará com R$ 300 mil para custeio da área. A administração de Queluz e Guarujá ficarão com R$ 250 mil cada.

Na Grande São Paulo, a prefeitura de Embu das Artes receberá R$ 200 mil para aquisição de equipamentos; e, em Guarulhos, a Associação Beneficente Jesus José Maria também R$ 200 mil para custeio.

Nos convênios da Casa Civil para obras de infraestrutura, a Prefeitura de Borborema receberá R$ 300 mil; Miracatu R$ 280 mil; enquanto Pariquera Açú, Carapicuíba e Taguai recebem R$ 250 mil cada uma.

“Em nove meses já realizamos quase mil convênios com municípios, com investimentos superiores a R$ 145 milhões. Mesmo com a situação econômica do país, o Estado de São Paulo manteve suas contas equilibradas e ainda tem recursos disponíveis para ajudar aos municípios. Resultado de uma gestão correta, com planejamento e comprometimento com a população”, disse o secretário-chefe da Casa Civil, Samuel Moreira, explicando que mesmo com o controle das contas o atendimento ao cidadão foi mantido.

“Entre as nossas prioridades estão as obras de infraestrutura, reformas, aquisição de equipamentos e de ambulância, auxílio no custeio de hospitais, entre outros. Ou seja, setores que vão refletir diretamente na qualidade de vida do cidadão”, detalhou Moreira. Desde o início do ano, o Governo do Estado já firmou 986 convênios, totalizando R$ 145.146.612,53 milhões em investimentos.