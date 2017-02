Governador participa de reunião com especialistas do agronegócio

Governador durante reunião com especialistas do agronegócio

Encontro contou com a presença do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e dos ministros José Serra e Blairo Maggi

Reunião também discutiu o papel do Brasil na produção de alimentos

Governador afirmou que SP é produtor de tecnologia agrícola, pioneiro na capacitação e na formação de startups

A ideia é que esses encontros se tornem um Fórum permanente



Encontro aconteceu no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista

O governador Geraldo Alckmin recebeu nesta segunda-feira (6) o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, os ministros José Serra, das Relações Exteriores e Blairo Maggi, da Agricultura, Pecuária e Abastecimento juntamente com os especialistas em agronegócio. O encontro discutiu a importância do setor na economia e a participação do Brasil no mercado mundial, além do seu papel no equilíbrio de oferta e demanda no futuro.

“O Brasil já é fonte global de referência na produção de alimentos e as perspectivas são as mais promissoras desde que assumamos este papel protagonista”, afirmou o ex-ministro da Agricultura Roberto Rodrigues, um dos participantes da reunião.

Foram discutidas estratégias para que o agronegócio brasileiro se torne cada vez mais competitivo.“O objetivo é produzir mais alimentos, mais baratos e com sustentabilidade”, frisou o ex-ministro, Alysson Paulinelli, pontuou que o Brasil já desenvolveu a tecnologia de agricultura tropical, mas que ainda temos muitos desafios para a ciência agrícola.

Vale ressaltar que o Estado de São Paulo é um grande produtor e exportador de tecnologia agrícola, com a pesquisa científica e aplicada para o setor e pode contribuir na construção deste futuro.