Governador Geraldo Alckmin reúne-se com presidente da Espanha

O governador Geraldo Alckmin se reuniu, nesta terça-feira (25), com o presidente da Espanha Mariano Rajoy. Na ocasião, os líderes falaram sobre as relações bilaterais, oportunidades de investimento no Estado, dentre outros assuntos. O encontro ocorreu Hotel Hilton, na capital paulista.

Acompanharam Alckmin, o secretário de Governo Saulo de Castro Abreu Filho, a assessora especial para Assuntos Internacionais Ana Paula Fava, a embaixadora chefe do Eresp (escritório do Ministério de Relações Exteriores em São Paulo) Débora Barenboim-Salej e o embaixador do Brasil em Madrid Antonio Simões.

São Paulo e Espanha

Desde 1999, São Paulo e Espanha assinaram 11 acordos de cooperação que contemplaram principalmente os setores de Saneamento, Educação e Pesquisa e Desenvolvimento. O último acordo estabelecido entre as regiões foi em 2013 e teve por objetivo compartilhar com o estado paulista o conhecimento e a experiência no Sistema Integrado de Gestão Municipal (SIGM) da Espanha. A grande maioria dos estimados 15 milhões de descendentes de espanhóis no Brasil reside em São Paulo.