Gosta de aventuras? Parque Estadual da Serra do Mar tem várias opções

Atividades proporcionam maior integração do visitante do parque com o meio ambiente

Trajeto de 9,2 km localizado no parque percorre a Estrada Velha de Santos, em meio à Mata Atlântica

Excelente alternativa para quem faz questão de aproveitar o contato com a natureza, o Parque Estadual da Serra do Mar, no litoral paulista, oferece diversos atrativos. Trilhas, observação de aves e rafting são algumas das atividades mais procuradas no local, criado em 1977 e ampliado em 2010.

O espaço é a maior Unidade de Conservação de toda a Mata Atlântica. Os 332 mil hectares do parque (equivalentes a mais de 400 mil campos de futebol) protegem 25 municípios paulistas. O local conecta as florestas da Serra do Mar, desde o Rio de Janeiro e Vale do Ribeira, até o litoral sul do Estado de São Paulo. Confira as principais opções de lazer do parque.

Comunidades tradicionais de quilombolas, indígenas, caipiras e caiçaras são encontradas em diversos pontos do parque. Além disso, as florestas abrigam e protegem centenas de espécies de aves e outros animais ameaçados, como felinos e primatas. Entre as 1.361 espécies de animais e cerca de 1.200 tipos de plantas registradas, segundo o Ibama, encontram-se protegidos alguns dos principais espécimes em risco de extinção no brasil, como o macaco-prego, o bicho-preguiça e a anta.

Atrações

Visitantes com espírito de aventura podem experimentar o rafting, a descida de bote pelo Rio Paraibuna, passando pelas cachoeiras do Saltinho, Salto Grande, Ponte de Pedra, Corredeiras da Gamela de Pedra e do Itapavão. A atividade, promovida por operadoras especializadas de turismo, é realizada a cada quinze dias e obedece a um nível mínimo do curso d’água.

Para quem aprecia os passeios que destacam a arquitetura, uma das recomendações é a Trilha dos Monumentos Históricos Caminhos do Mar. Na caminhada, o turista passa pela Estrada Velha de Santos e contempla atrativos como o Rancho da Maioridade a Calçada do Lorena, bem como construções do século XVIII que contribuíram para o desenvolvimento do Estado de São Paulo.

A Trilha do Jequitibá oferece a oportunidade de contemplar belas e raras espécies da Mata Atlântica, em um percurso fácil e plano, em meio à floresta densa e preservada. O acompanhamento de um monitor ambiental garante o aprendizado sobre as espécies e locais mais favoráveis para avistá-los. Rios cristalinos fazem parte do percurso e propiciam banhos refrescantes.

Gerenciamento

Devido à enorme extensão, o Parque Estadual da Serra do Mar é gerenciado por meio de dez núcleos administrativos: Bertioga, Caraguatatuba, Cunha, Curucutu, Itariru, Itutinga Pilões, Padre Dória, Picinguaba, Santa Virgínia e São Sebastião. Cada espaço possui características próprias e forma um conjunto de paisagens, biodiversidade, interação social e preservação ambiental.

Inaugurado na época da construção da Rodovia Rio-Santos (BR-101), que abriu o litoral ao desenvolvimento do turismo, o parque é administrado pela Fundação Florestal, instituição vinculada à Secretaria de Estado do Meio Ambiente.