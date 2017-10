Fundação Procon-SP promove curso básico para fornecedores

Fornecedores de produtos e serviços podem realizar, até a próxima terça-feira (10), a inscrição no curso básico sobre os direitos do consumidor, oferecido pela Fundação Procon-SP. O evento ocorrerá na capital paulista em 19 de outubro, entre 9h e 16h, na Barra Funda.

O curso tem número limitado de vagas e os interessados podem obter mais informações pela internet. Promovida pela Diretoria de Estudos e Pesquisas da Fundação Procon-SP, a inciativa apresentará os elementos da legislação, ilustrados com exemplos dos problemas mais frequentes atendidos pelo órgão vinculado à Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania do Estado de São Paulo.

O conteúdo abrange direitos e deveres de ambas as partes, com vistas à educação para o consumo e à harmonização das relações de consumo. O curso é destinado aos profissionais, inclusive liberais e autônomos, que atuam nos diversos segmentos do mercado de consumo, como fabricação, comércio em geral, importação de produtos, serviços financeiros e de assistência técnica, além do atendimento ao consumidor (SAC e ouvidoria, por exemplo).