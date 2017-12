FocaNaSolidariedade: Detran.SP arrecada brinquedos para Natal

A Foca do Detran.SP está de volta! E desta vez, além de conscientizar os cidadãos sobre a importância dos cuidados no trânsito, ela vem trazer outra mensagem valiosa: a importância de ser solidário neste Natal. E nisso o Detran.SP também está dando o exemplo.

Até o dia 15 de dezembro todas as unidades do Detran.SP estarão arrecadando brinquedos novos e usados (em bom estado) que serão encaminhados para instituições que atendem crianças no Estado. Ajude a fazer mais feliz o Natal de muita gente e #FocaNaSolidariedade você também!

Doar é muito simples: basta ir até um dos postos de atendimento do órgão e deixar sua contribuição. Nos cartazes da campanha, fixados nas unidades, é possível confirmar para qual local as doações serão enviadas. O vídeo de divulgação está disponível na página do Detran.SP no Facebook.

A instituição está animada com a campanha deste ano porque em 2016 muitas crianças foram atendidas.

Veja os endereços das unidades de atendimento em sua cidade. Acesse o link aqui ou entre em contato com o disque Detran.SP pelos telefones 3322-3333 (Capital e municípios com DDD 11) e 0300-101-3333 (demais localidades).

