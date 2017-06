Fatecs divulgam locais do Vestibular para o segundo semestre

Os candidatos que farão o processo seletivo das Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatecs), no próximo domingo (2), já podem conferir a lista dos locais de exame na unidade em que pretendem estudar. A prova do Vestibular para o segundo semestre de 2017 começa às 13h e terá no máximo cinco horas de duração.

Os portões das escolas serão abertos às 12h15. O fechamento ocorrerá às 13h, sem adiamentos. A relação dos locais de aplicação também está disponível no portal do Vestibular das Fatecs.

A prova terá uma redação e 54 questões de múltipla escolha, cada uma com cinco alternativas. Do total, 40 questões abordam o núcleo comum do Ensino Médio. Serão cinco perguntas de oito disciplinas: Biologia, Física, Geografia, História, Inglês, Matemática, Quími-0ca e Português. Outros cinco enunciados envolvem raciocínio lógico e nove questões abrangem conteúdo multidisciplinar.

Orientações



Para fazer o exame, é preciso levar caneta esferográfica de tinta preta ou azul, lápis preto nº 2, borracha.

Além do material a ser utilizado é preciso apresentar o original de um dos seguintes documentos: carteira de identidade (RG); cédula de identidade de estrangeiros (RNE) dentro da validade; carteira nacional de habilitação (CNH) com foto, dentro da validade; documento expedido por ordens ou conselhos profissionais, dentro da validade, que, por lei federal, vale como documento de identidade (exemplo: OAB, Coren e Crea, entre outros); Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou passaporte brasileiro, dentro do prazo de validade.

Oito conjuntos de questões do Vestibular terão peso um e dois conjuntos, peso dois, de acordo com o eixo tecnológico a que pertence o curso escolhido pelo candidato. O gabarito oficial será divulgado no domingo (2), a partir de 18h30, nos sites do Vestibular das Fatecs e do Centro Paula Souza, que administra as Faculdades de Tecnologia do Estado.