Dois projetos da Fatec Itaquera ganham prêmio revelação na Febrava 2017

Dois trabalhos desenvolvidos por estudantes da Fatec Itaquera foram premiados na Febrava 2017. Um, condicionador de ar controlado por voz via celular para pessoas com deficiência visual. E o outro, um sistema com dispositivo eletrônico integrado para renovação de ar e dispersão de CO2, com aproveitamento energético.

A Feira Internacional de Refrigeração, Ar Condicionado, Ventilação, Aquecimento e Tratamento do Ar (Febrava) aconteceu entre os dias 12 e 15, em São Paulo e premiou as inovações no setor.

Os alunos premiados foram: Cauê Porto, Daniel Pinto, Estevam de Oliveira, Jeferson de Paula, Luan Rodrigues, Luís Didziel (orientador: Fabio de Arruda), pelo projeto de controle de voz para deficientes visuais; e Bruno Barbosa, Douglas Soares, Eric Santos, Gabriel Silva, João da Costa, Renan Fernandes (orientador: Fabio de Arruda), pelo projeto de renovação de Ar e dispersão de CO2.

Ambos os grupos fazem parda do curso superior tecnológico de Refrigeração, Ventilação e Ar Condicionado da Faculdade de Tecnologia do Estado (Fatec) Itaquera, da Capital.

O estande da Fatec na Febrava 2017 ainda expôs mais cinco projetos de alunos. Também ficou a disposição a apresentação dos cursos oferecidos na faculdade e atividades ministradas no local por professores da unidade. Os estudantes e educadores também participaram do Congresso Brasileiro de Refrigeração e Ar Condicionado (Conbrava), evento que ocorreu paralelamente à Febrava.