Fapesp destina R$ 15 milhões a projetos inovadores de pequenas empresas

Precisa de auxílio para tirar seu projeto tecnológico do papel? Então, verifique se ele se encaixa no Programa Pesquisa Inovativa em Pequenas Empresas (PIPE), da Fapesp (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo).

A instituição vai destinar R$ 15 milhões para apoiar ideias inovadoras apresentadas por empresas de pequeno porte (com até 250 funcionários). Os interessados têm até 2 de maio para se cadastrarem.

Às propostas que demostrarem viabilidade tecnológica de um produto ou processo no prazo de 9 meses, os recursos são de até R$ 200 mil. Já os trabalhos que apresentarem um produto ou processo em desenvolvimento, com duração de 24 meses, recebem até R$ 1 milhão.

O regulamento está em http://www.fapesp.br/pipe/chamada-2-2017.

A lista de selecionados sai em 31 de agosto. A Fapesp divulgará o resultado da avaliação por meio do envio dos pareceres técnicos dos avaliadores, independentemente de a proposta ser ou não aprovada.