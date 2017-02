Casa Paulista: famílias de baixa renda recebem 612 apartamentos

Em Itaquecetuba foram entregues 612 unidades habitacionais do programas Casa Paulista e Minha Casa Minha Vida

Famílias de Itaquaquecetuba comemoram a entrega das chaves de suas moradias

Entrega de moradias em Itaquaquecetuba beneficiou 612 famílias, 200 das quais moravam em áreas de risco

Moradora recebe de Alckmin as chaves de sua residência

Alckmin é saudado por pessoas que receberam os seus imóveis

O secretário da Habitação Rodrigo Garcia e o governador Geraldo Alckmin durante a entrega moradias do Casa Paulista e Minha Casa Minha Vida

O conjunto habitacional conta com ampla infraestrutura, com área de lazer, pavimentação, energia elétrica e saneamento

Áreas comuns tem centro comunitário, playground e quadras poliesportiva

Apartamentos do Condomínio Jardim Altos do Pinheirinho I tem dois dormitórios, com área de lazer e ampla infraestrutura

Condomínio Jardim Altos do Pinheirinho I tem 612 apartamentos distribuídos por 51 blocos

Condomínio Jardim Alto do Pinheiro I, em Itaquaquecetuba, entregue pelo governador Geraldo Alckmin

O sonho da casa própria se tornou realidade para 612 famílias de baixa renda em Itaquaquecetuba, na Região Metropolitana de São Paulo. Elas receberam nesta quinta-feira (16) as chaves de suas moradias, no Condomínio Jardim Altos do Pinheirinho I, construído por meio de parceria entre os programas Casa Paulista, do Governo do Estado e Minha Casa Minha Vida, do governo federal.

O governador Geraldo Alckmin participou da entrega das unidades habitacionais. “Não é fácil ter acesso à moradia. A entrada é alta e a prestação muito cara. Os juros são caros. São Paulo investe 1% do ICMS só para a habitação. Casa para quem não tem casa, famílias de menor renda. E moradia gera muito emprego”, disse Alckmin.

Entre os beneficiados, estão 200 famílias que viviam em áreas consideradas de risco, nas localidades de Marengo Baixo, Vila Maria Augusta, Mascarenhas, Vila Japão e Jardim Karine. As outras 412 moradias foram distribuídas a famílias cadastradas pela Caixa Econômica Federal, incluindo 19 idosos e 19 pessoas com deficiência.

A moradora Aparecida Maria demonstrou todo o seu contentamento ao receber as chaves de seu apartamento. “É uma sensação muito boa. Eu agradeço muito a Deus por isso. É muita emoção para uma pessoa de 58 anos conseguir a minha casa própria”.

O condomínio habitacional é resultado de empreendimento conjunto do Casa Paulista, do Governo do Estado, e Minha Casa Minha Vida, do governo federal. Foram investidos R$ 58,3 milhões, sendo R$ 11,8 milhões a fundo perdido pelo governo estadual e os R$ 46,5 milhões restantes por parte do governo federal.

As unidades habitacionais foram financiadas com prazo de pagamento de 120 meses e prestações subsidiadas pelos governos estadual e federal, que variam entre R$ 80 e R$ 270 mensais. O Governo do Estado participa com subsídio de R$ 19,2 mil por unidade.

Os apartamentos do conjunto habitacional tem 64,22 m2 de área construída e estão distribuídos em 51 blocos. Possuem piso cerâmico em todos os cômodos, azulejos nas paredes da cozinha e do banheiro, medição individualizada de água e acessibilidade. Contam ainda com ampla infraestrutura urbana, com área de lazer, pavimentação, paisagismo, iluminação pública, saneamento básico e energia elétrica. Nas áreas comuns, os moradores vão dividir um centro comunitário, com playground, quadra polesportiva e estacionamento.

Mais habitações

A política habitacional do Governo do Estado é desenvolvida pelo programa Morar Bem Viver Melhor, que reúne todas as ações e investimentos da Secretaria de Estado da Habitação, e a agência Casa Paulista, criada em setembro de 2011. Desde então, a CDHU e a Casa Paulista entregaram 26.264 moradias populares na Região Metropolitana de São Paulo e mais 26.395 unidades estão em construção.

Em Itaquaquecetuba, além dos 612 apartamentos do Condomínio Jardim Altos do Pinheirinho I, já foram entregues 298 moradias e há outras 840 unidades em construção.