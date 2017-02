Fábricas de Cultura oferecem palestra sobre teatro

Objetivo é apresentar as fundações do teatro performativo e visual

A fim de oferecer conhecimento ao cidadão paulista, as Fábricas de Cultura da zona leste mantêm o circuito de palestras “Encontro com o Profissional”. Neste mês de fevereiro, o convidado é o diretor fundador da Companhia Nova de Teatro e pesquisador de teatro performativo e visual, Lenerson Polonini.

As oficinas objetivam apresentar as fundações do teatro performativo e visual, desenvolvido pelo diretor. Haverá, também, discussões sobre o uso de tecnologias na composição das cenas, no hibridismo de linguagens e em montagens nas quais o texto divide sua importância com o restante dos elementos constitutivos da cena.

Os encontros ocorrerão dias 15, 16, 17, 22 e 23 nas unidades de Vila Curuçá, Itaim Paulista, Cidade Tiradentes, Parque Belém e Sapopemba, respectivamente. Ou seja, cada dia o professor está em uma unidade. A entrada é gratuita e aberta ao público. Mais detalhes no site www.fabricasdecultura.sp.gov.br e na página do Facebook /fabricasdeculturazl.

Confira aqui os endereços das Fábricas de Cultura da zona leste.