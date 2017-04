Fábricas de Cultura oferecem espetáculos infantis gratuitos

Nos dias 27 e 28 de abril três Fábricas de Cultura apresentam programação especial para o público infantil. As unidades do Parque Belém, Cidade Tiradentes e Vila Curuçá receberão duas companhias teatrais para animar a criançada. Toda a programação é gratuita.

A Cidade Tiradentes recebe a peça “O Velho dos Sonhos”, da Cia. Lúdicos. O personagem, que dá nome à montagem, conhece várias histórias e conta para as crianças antes da hora de dormir. No espetáculo, o velho vai visitar um menino e conta a ele uma história por noite, durante uma semana. As histórias são baseadas na obra de um dos maiores contadores do mundo: Hans Christian Andersen. A apresentação será na quarta-feira (27), às 14h30.

Já o Parque Belém e Vila Curuçá, a diversão fica por conta do grupo Arts Company com o espetáculo “Veleiro de Encantos”. A peça é uma grande brincadeira. Peça que traz atores e um músico navegando pelos mares da cultura em busca de ritmos, danças, cantos e encantos. Tudo é colorido na montagem e traz um quê de tropicália. As apresentações serão na quinta (27), às 14h30, no Parque Belém e na sexta-feira (28), às 14h30, na Vila Curuçá.

Todos os espetáculos são gratuitos e abertos ao público. Veja mais detalhes da programação aqui.