Exposição “Rá-Tim-Bum, o Castelo” fica no Memorial até fevereiro

Terceira temporada da mostra chega com novidades; visitações colocam o projeto entre os top 5 mais visitados do mundo

Visitantes podem conferir as atrações da mostra até o dia 4 de fevereiro de 2018, no Memorial da América Latina

Sucesso e líder de público no Brasil em 2017, a exposição “Rá-Tim-Bum, O Castelo” foi novamente prorrogada e poderá ser visitada até 4 de fevereiro de 2018. O projeto é uma realização da Fundação Memorial da América Latina e do Governo do Estado de São Paulo, em parceria com a TV Cultura e a Caselúdico.

De acordo com Irineu Ferraz, presidente do Memorial da América Latina, a decisão de continuar com a mostra levou em conta o grande número de pedidos que chegam à instituição, todos os dias, pelas redes sociais. “A prorrogação corresponde aos interesses de muitos fãs do seriado que moram fora da capital e querem aproveitar a semana do Dia das Crianças, além das férias escolares do fim de ano para vir a São Paulo”, explica.

A terceira temporada chega com uma novidade. “Teremos um novo cenário dentro da exposição: um grande mural para que as pessoas extravasem suas emoções, deixem seu autógrafo, façam selfies e, assim, eternizem o momento da visita”, destaca o diretor Felipe Pinheiro.

Público

Embora não haja, no Brasil, dados atualizados em relação à frequência de público em eventos artísticos e museológicos, “Rá-Tim-Bum, o Castelo” está entre as mais visitadas do mundo. De 31 de março, quando foi inaugurada, até 30 de setembro, no fim da primeira prorrogação, cerca de 570 mil pessoas terão visitado a exposição. Também são somadas a esse número as 20 mil visitas com ingressos gratuitos, cedidos para escolas públicas, além de entidades filantrópicas e assistenciais.

De acordo com levantamento feito a partir de informações da revista britânica “The Art Newspaper”, que mapeia o público de museus, as visitações colocam o projeto entre os top 5 mais visitados em todo o mundo.

Em 2016, o Memorial da América Latina estabeleceu o próprio recorde histórico de público, com mais de 2,2 milhões de visitantes. Parcela significativa dessa marca coube ao evento em que o Memorial recriou a “Vila do Chaves”, em parceria com o SBT, visto por mais de 250 mil fãs do seriado mexicano.