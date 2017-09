Exposição inédita sobre Renato Russo estreia no MIS

Renato Russo e a banda Legião Urbana influenciaram gerações nos anos 1980 e 90 e deixaram um legado musical rico e repleto de curiosidades. Agora, os fãs e admiradores terão a chance de conhecer essa história com a mostra Renato Russo, no MIS, instituição da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo. O período de visitação vai de 6 de setembro até 28 de janeiro de 2018.

A exposição é a quarta idealizada e concebida totalmente pelo museu e tem curadoria de André Sturm, ex-diretor do MIS, e direção de arte do Ateliê Marko Brajovic. Giuliano Manfredini, único filho do artista, concedeu ao MIS total acesso ao apartamento de Renato Russo, confiando à equipe do museu sua catalogação, conservação e adaptação para a exposição.

Renato Russo apresenta a vida e a obra deste ídolo do rock nacional, líder da banda Legião Urbana, e traz objetos pessoais, peças de vestuário, fotografias, discos, livros, manuscritos, instrumentos musicais, documentos escolares, desenhos, cartas de fãs, além de prêmios, fanzines, folhetos e impressos variados que percorrem toda a trajetória do artista.

O público poderá mergulhar no caráter multifacetado de Russo, que além de grande letrista, também produziu desenhos e pinturas, bem como uma peça de teatro e projetos cinematográficos. Particularidades, como suas coleções de anjos e de baralhos de tarô, também serão exibidas.

A ideia de montar a exposição surgiu quando o filho de Renato Russo, Giuliano Manfredini, visitou a mostra de David Bowie que o MIS exibiu em 2014. André Sturm, ex-diretor do MIS e curador da exposição, relata o primeiro contato: “Ele me perguntou se eu gostaria de fazer uma exposição sobre seu pai, pois tinha adorado o que tínhamos feito para o David Bowie. Convidou-me para ir ao apartamento de Renato no Rio de Janeiro, que estava há anos fechado e preservado. Lá, ele guardava tudo, do boletim escolar a rascunhos de músicas que se tornaram sucesso nacional. Muitos objetos de seu uso cotidiano também estavam lá: roupas, sapatos, livros… sua sala e quarto continham os móveis intactos usados por ele. Renato Russo era um anotador compulsivo. Diários, páginas soltas, tesouros para alguém interessado em montar uma exposição. Eu e a equipe do acervo do museu ficamos impressionados!”.

A exposição tem como fio condutor a narrativa poética do líder da Legião Urbana. “Renato marcou as pesso­as pela poesia, por essa capacidade de falar da vida de uma maneira que transcende a época em que ele viveu e o local. Por isso continua a ter tantos fãs e a conquistar novos”, relata Sturm. “O visitante será convidado a mergulhar no universo de Renato por meio de cerca de mil itens pessoais, numa exposição sensorial, que aproxima o expectador desse universo único, com o padrão MIS de apresentação”, completa.

A exposição é apresentada pela Samsung Conecta e Ministério da Cultura, e conta com patrocínio da Forever 21, Get Net, Aramis e Lojas Pompéia.

Pesquisa e conservação

A exposição é resultado de uma vasta pesquisa realizada no acervo que se encontrava no apartamento, localizado no Rio de Janeiro, onde Renato viveu no período de 1990 a 1996. O trabalho do CEMIS (Centro de Memória e Informação do MIS) iniciou em março de 2015, – com supervisão de Patrícia Lira e acompanhamento museológico de Fabiana Ribeiro, (também co-curadora da exposição) – e, desde então, o MIS vem trabalhando neste acervo por meio de diversas visitas técnicas ao apartamento e acondicionamento de material para salvaguarda no MIS. Ao todo, mais de três mil itens passam por revitalização e catalogação.

Confira neste vídeo o trabalho do CEMIS.

Sobre Renato Russo

Nome artístico de Renato Manfredini Júnior (1960-1996), Renato Russo foi um célebre cantor e compositor brasileiro, vocalista e fundador da banda de rock Legião Urbana. Considerado um dos maiores ícones da música brasileira, influenciou gerações de músicos e pessoas entre os anos 1980 e 1990. Como integrante e líder da Legião Urbana, Renato lançou sete álbuns de estúdio e um álbum ao vivo (Música para acampamento). Gravou ainda dois discos solo e cantou ao lado de diversos artistas como Dorival Caimmy, Adriana Calcanhotto, Flávio Venturini (14 BIS) e Marisa Monte.

Sua obra continua reverberando até os dias de hoje. Mais informações: www.renatorusso.com.br/bio/

Programação paralela

O MIS está com inscrições abertas para o curso Renato Russo e os anos 80, que vai de 15 de setembro a 6 de outubro. Ministrado por Guilherme Bryan, doutor em estudos dos meios e da produção midiática pela ECA-USP, o curso aborda – a partir das diferentes fases e álbuns – a carreira de um dos maiores ícones da música brasileira. Mais informações e inscrições aqui. Além do curso, o MIS prepara uma programação paralela à exposição, com filmes, shows, debates, lançamento do catálogo da exposição e outras atrações.

Playlist no Spotify

O MIS preparou uma playlist especial para a exposição com músicas que percorrem a carreira solo e seus sucesso à frente da Legião Urbana. Acesse a playlist pelo link: Renato Russo no MIS.