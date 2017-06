Exposição em Piracicaba destaca trabalhos de deficientes notórios

“Grandes Nomes Grandes Feitos” exibe legado de 12 personagens com deficiência e vai até 31 de julho no interior paulista

Desde o último dia 5 de junho, os moradores ou visitantes que passam por Piracicaba, no interior paulista, têm a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a história e o legado de importantes figuras de diferentes áreas do conhecimento.

Fruto de uma parceria entre a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, por meio do Memorial da Inclusão, e o Gabinete do vereador André Bandeira, a exposição “Grandes Nomes, Grandes Feitos” apresenta trabalhos desenvolvidos por 12 personalidades brasileiras e estrangeiras portadores de deficiência.

Os nomes em questão participaram da luta por direitos humanos e pelo acesso à arte a e à cultura, deixando sua marca no processo de constante busca pela melhoria da qualidade de vida em sociedade.

Por meio dos sentidos, os visitantes são convidados a conhecer suas instigantes trajetórias por meio de 12 instalações que promovem a interação sensorial de diferentes formas, fazendo referência às habilidades que tornaram notórios cada nome da lista.

Entre as experiências vivenciadas pelo público está conhecer os materiais usados pela artista Anita Malfatti para produzir suas obras; testar as técnicas do fotógrafo cego Evgen Bavcar; tentar ler ou escrever em braile na instalação sobre Dorina Nowill; ou, ainda, sentir a vibração da “Ode à Alegria”, da 9ª Sinfonia de Beethoven.

Para promover a acessibilidade, a exposição conta com áudio-descrição e textos em dupla leitura (braile e português ampliado).

“Grandes Nomes, Grandes Feitos” integrou a 7ª Virada Inclusiva, evento idealizado pela Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência de São Paulo para render maior visibilidade às pessoas com deficiência na sociedade, por meio de manifestações de arte, cultura, esporte e lazer.