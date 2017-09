Exposição conta história do Palácio das Indústrias e seu entorno

O Museu Catavento traz uma exposição especial para falar sobre a história do Palácio das Indústrias e seu entorno: “Do Palácio das Indústrias ao Catavento”.

Por meio de imagens e pinturas, a exposição mostra as transformações ocorridas na paisagem urbana da região da Várzea do Carmo, a arquitetura do Palácio das Indústrias, sua construção e seus usos diversos ao longo da história.

A pesquisa para produzir a exposição foi feita pela equipe do Educativo do Museu Catavento, que já possuía farto material para o desenvolvimento da Visita Histórica. Uma maquete tátil da planta e da fachada do edifício foi construída para compor a exposição, que tem a participação da equipe de design e manutenção do museu.

“Do Palácio das Indústrias ao Catavento” foi preparada para celebrar o centenário da primeira mostra realizada no local e faz parte da programação da “11ª Primavera dos Museus – museus e suas memórias”, que contará ainda com ação conjunta com o Museu de Arte Sacra.