Exposição “Olhares sobre os Trilhos” comemora 150 anos da ferrovia São Paulo Railway

A São Paulo Railway (SPR) está completando 150 anos e vai comemorar com a exposição fotográfica “Olhares sobre os Trilhos”. A SPR é a antiga ferrovia que ligava o munícipio de Santos a Jundiaí, passando pela capital. Já a exposição será no Complexo Fepasa, em Jundiaí. Realizada em parceria com a CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), a exposição ficará aberta ao público até o dia 24 de fevereiro.

São 36 imagens dos fotógrafos Cristiano Mascaro, Márcio Scavone, Roberto Linsker, Marlene Bérgamo, Márcio Scavone e da Cia. de Fotos. Com estilos diferentes, os fotógrafos foram desafiados a registrar o dia a dia nas seis linhas da CPTM. A mostra Olhares sobre os Trilhos tem a curadoria de João Kúlcsar.

As fotos expostas formam um recorte das inúmeras atividades realizadas nas dependências da CPTM. Através do olhar desses profissionais, a exposição também traz momentos do cotidiano dos usuários dos trens e empregados da Companhia.

Sobre a São Paulo Railway

A São Paulo Railway Company (SPR) foi a primeira ferrovia construída em São Paulo e sua inauguração aconteceu em 1867. A ferrovia, com 159 km, ligava os municípios de Santos e Jundiaí com passagem pela cidade de São Paulo. A linha cruzava cidades como Cubatão, Paranapiacaba, Rio Grande da Serra, Ribeirão Pires, Mauá, Santo André e São Caetano do Sul até chegar à capital paulista.

Em 1992 a linha foi dividida e coube a CPTM administrar alguns trechos. Como por exemplo, a Luz – Jundiaí, pela Linha 7-Rubi (antiga Linha A), e Brás – Rio Grande da Serra, pela Linha 10-Turquesa (antiga Linha D). As duas linhas também são utilizadas pelo Expresso Turístico que oferece viagens para Jundiaí e Paranapiacaba.

A operação entre Rio Grande da Serra e o Porto de Santos é realizada atualmente pela MRS. Empresa que obteve a concessão para a circulação dos trens de carga no trecho.

Complexo Fepasa

Foi construído no final do século XIX para ser a sede das oficinas de locomotivas da antiga Companhia Paulista de Estradas de Ferro. Como antigamente, o conjunto de edificações, atualmente denominado Complexo Fepasa, chama a atenção pela beleza e tamanho. São mais de 40 mil metros quadrados. O complexo abriga hoje uma série de órgãos públicos dedicados à prestação de serviço à população. Também no espaço está o Museu Ferroviário, que conta com um vasto acervo ferroviário, bibliográfico e documental.