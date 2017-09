Exame para certificar mais 1,5 milhão de jovens adultos tem nova data

Prova do Encceja, com 1.573.862 inscritos, foi alterada para 19 de novembro em razão de um atraso na licitação; horários também mudaram

Atenção! O Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos será aplicado no dia 19 de novembro. A alteração da data do Encceja ocorreu em razão de um atraso na homologação da licitação, o que inviabilizou a distribuição dos participantes nos locais de prova dentro do cronograma.

O exame de 2017 teve 1.573.862 inscritos, de acordo com o Inep, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Deste total, 301.583 farão provas para o Ensino Fundamental e 1.272.279 para o Ensino Médio. São Paulo foi o estado do Brasil com o maior número de interessados para a certificação do Ensino Médio, com 233.056 inscrições.

Também terá nova data o exame para pessoas privadas de liberdade e jovens sob medida socioeducativa (Encceja PPL): as provas serão nos dias 21 e 22 de novembro. A retificação foi publicada pelo Inep no Diário Oficial da União.

Os horários das duas avaliações foram igualmente alterados pelo Inep, para garantir que todos os candidatos possam acessar os locais de prova com mais comodidade e segurança. Já que o exame será aplicado durante o período de vigência do possível horário de verão em vários estados, os horários do turno matutino e vespertino foram atrasados em uma hora.

Conteúdo do exame

Os candidatos serão submetidos a provas com questões múltipla escolha (30 por disciplina) e uma redação. As áreas de conhecimento do Fundamental são: Língua Portuguesa, Língua Estrangeira Moderna, Artes, Educação Física, Matemática, História e Geografia e Ciências Naturais. Para o Ensino Médio, a prova aborda questões de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Matemática e suas Tecnologias e Ciências Humanas e suas Tecnologias.

Para obter o certificado ou declaração de proficiência, o participante deve fazer, no mínimo, 100 pontos em cada uma das áreas de conhecimento, além da proficiência em redação, cuja nota mínima é de 5 pontos, numa escala que varia de zero a dez pontos.

Aplicado pelo Inep, o Encceja oferece oportunidade gratuita de finalização dos estudos. A prova também testa as habilidades, competências e saberes obtidos ao longo do processo de escolarização ou em processos formativos.