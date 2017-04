Evesp oferece curso de Libras gratuito e on-line

Para promover a inclusão a Evesp (Escola Virtual de Programas Educacionais) disponibilizou o curso de Libras On-line. A ideia é facilitar a comunicação do dia a dia com pessoas com deficiência auditiva. As aulas são totalmente gratuitas e abertas a alunos do Ensino Médio e Ensino Fundamental a partir do 7º ano. Como as aulas são virtuais, elas podem ser acessadas a qualquer momento e sem necessidade de fazer matrícula. A única exigência é informar o Registro do Aluno (R.A.).

O curso tem duração de 80 horas e fica disponível 24 horas por dia. É composto por uma série de 16 episódios divididos em 2 módulos de exercícios. Ao longo do curso, o estudante aprende expressões de temas do cotidiano (família, escola, lazer). Também aprende características próprias, como sintaxe, morfologia e semântica.

Cursos de idiomas

Além de Libras, a Evesp também possui curso de inglês e espanhol. Ambos on-line e destinados aos alunos do Ensino Médio regular e da Educação de Jovens e Adultos. Saiba mais.