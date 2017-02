Etecs e Fatecs fazem trote solidário e ajudam comunidades locais

Dentre as atividades estão arrecadação de alimentos não-perecíveis e itens de higiene e limpeza para entidades que apoiam idosos e crianças

Uma diferente forma de acolhimento de calouros tem feito parte do calendário das Escolas Técnicas (Etecs) e Faculdades de Tecnologia (Fatecs) estaduais neste primeiro semestre de 2017. As unidades adotaram o trote solidário para esses estudantes se sentirem em casa e, de quebra, ajudar as comunidades locais.

Uma das principais ações é a arrecadação de alimentos não-perecíveis e itens de higiene e limpeza para entidades que apoiam idosos, crianças e outras pessoas em condições de vulnerabilidade. Parte das unidades começaram a brincadeira no ato da matrícula.

Na Fatec Presidente Prudente, por exemplo, os chamados bichos foram recebidos com tapete vermelho e palavras de incentivo. Por todo o Estado estão previstas gincanas, mostras artísticas e esportivas, visitas a instituições e palestras sobre assuntos pertinentes ao ambiente educacional e tecnológico, além de tours pelas estruturas das escolas e faculdades.

Conheça algumas das atividades.