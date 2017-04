Etec Carlos de Campos é finalista em evento nacional de moda

Escola Técnica Estadual (Etec) Carlos de Campos está entre as oito finalistas do Concurso dos Novos, do Dragão Fashion Brasil. O curso técnico de Modelagem do Vestuário garantiu vaga entre os finalistas e ganha destaque no cenário nacional. Ao lado estão renomadas instituições de graduação do setor.

O objetivo é lançar novos nomes na moda. Esta edição o tema foi o Peru e a rica cultura da tradição têxtil de mais de 5 mil anos.

As coleções finalistas serão apresentadas em desfile entre os dias 26 e 27 de maio, em Fortaleza. A vencedora será premiada com R$ 8 mil. O concurso é realizado desde 2000 e é voltado a alunos de graduação, pós-graduação e do Ensino Técnico de todo o País.

No total, foram enviados 24 trabalhos de diferentes partes do Brasil. Além da Etec, as instituições finalistas são: Centro Universitário Estácio do Ceará (CE), Centro Universitário de João Pessoa (PB), Faculdade Ateneu (CE), Faculdade Santa Marcelina (SP), Faculdade de Tecnologia Senai Antoine Skaf (SP), Universidade Federal de Minas Gerais (MG) e Universidade de Fortaleza (CE).

O júri multidisciplinar é composto pelos estilistas Lindebergue Fernandes e André Sampaio. O designer Erico Gondim, e as jornalistas Gabriela Dourado (Diário do Nordeste) e Jully Lourenço (O Povo) incorporam a mesa.

Mais informações sobre o evento podem ser acessadas aqui.