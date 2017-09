Estão abertas as inscrições para o programa paulista de fomento ao cinema

Estão abertas as inscrições para o Programa de Fomento ao Cinema Paulista do Governo do Estado de São Paulo. O concurso fica aberto até o dia 20 de outubro e irá selecionar 10 produções divididas em dois módulos: 6 longas-metragens e 4 documentários. Confira o edital.

Os seis filmes longas-metragens são para os gêneros de ficção e animação e cada filme tem a premiação de R$ 750 mil. Já os quatro projetos de documentários a serem serão contemplados receberão como prêmio R$ 375 mil cada.

A Secretaria da Cultura está responsável por organizar o processo seletivo para escolha dos projetos que receberão o patrocínio, que será feito com recurso de empresas estatais por meio da Lei do Audiovisual.

“O Programa de Fomento ao Cinema Paulista é um projeto tão importante quanto os filmes que já apoiou desde a sua criação. Algumas das melhores produções brasileiras têm o “carimbo” do Programa de Fomento e para nós é uma grande alegria”, comenta o secretário da Cultura do Estado, José Luiz Penna.

O Programa de Fomento ao Cinema Paulista foi criado em 2003 e apoiou filmes consagrados do cinema nacional. A lista de filmes é extensa: a animação O Menino e o Mundo, indicado à “Melhor Animação” no Oscar 2016; Que Horas Ela Volta?, premiado no Festival de Sundance e representante do Brasil como “Melhor Filme Estrangeiro” no Oscar 2016; Como Nossos Pais, que ganhou seis prêmios no Festival de Gramado; o documentário Homem Comum, vencedor do Festival É Tudo Verdade, em 2015, entre outros.