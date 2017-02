SP firma parceria com 13 municípios para reduzir mortes no trânsito

Governador assina parceria com municípios paulistas

Municípios farão análises para identificar locais com maiores índices de acidentes

Foram firmados acordos com 13 municípios

A proposta é ampliar as ações de prevenção de acidentes de trânsito em 57 municípios até o final do ano

Governo de São Paulo tem ação para reduzir acidentes até 2020

“Já descobrimos que a maioria é dentro da área urbana ou nas proximidades da entrada da cidade”, explicou Alckmin

Uma nova parceria entre o governo do Estado de São Paulo e os municípios paulistas vão ampliar o número de convênios do Movimento Paulista de Segurança no Trânsito, programa que tem como objetivo reduzir pela metade o número de óbitos no trânsito até 2020. Nesta primeira fase estão contempladas 13 cidades: Botucatu, Diadema, Guaratinguetá, Itaquaquecetuba, Itu, Jundiaí, Limeira, Mogi das Cruzes, Mogi Guaçu, Pindamonhangaba, Ribeirão Pires, Salto e Taubaté.

“Nós temos uma meta, que é reduzir o número de mortes no trânsito e o número de acidentes”, afirmou o governador Geraldo Alckmin. “Afinal, a maior causa externa de morte é acidente rodoviário. É muito mais perigoso andar de carro ou moto que o risco do homicídio”, alertou o governador.

A partir desses convênios, os municípios receberão auxílio para realização de uma melhor análise da gestão da segurança viária e, posteriormente, a criação de um Comitê de Segurança no Trânsito.Com isso, serão realizados diagnósticos e construídos planos de ação com medidas preventivas de acidentes, além da fiscalização e conscientização sobre a importância da direção defensiva. “É preciso descobrir onde são esses acidentes. É na auto estrada? É dentro da cidade? Já descobrimos que a maioria é dentro da área urbana ou nas proximidades da entrada da cidade”, explicou Alckmin.

Depois da identificação dos locais dos acidentes, as cidades contempladas no convênio podem apresentar os problemas para construção de passarela, inclusão de nova faixa, entre outros.

Ano passado, o governo de São Paulo firmou parceria com 16 municípios. Hoje, outros 13 e a meta do é fechar 2017 com 52 novos municípios conveniados, que somados aos 15 já existentes, irão cobrir 71% do Estado em termos populacionais. O investimento, provenientes de multas do Detran.SP, será de R$ 100 milhões.