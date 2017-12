SP conta com centros de apoio para portadores de HIV

Crianças, jovens e adultos que convivem com HIV e moram em São Paulo podem utilizar as Casas de Apoio ou os Centros de Referência e Treinamento para tratar de pacientes com DST/AIDS.

As Casas de Apoio, por exemplo, realizam serviços de cunho social, e disponibilizam aos usuários do SUS suas instalações para acomodação. Por lá, são desenvolvidas ações de saúde, orientação, adesão e cuidado ao tratamento e reinserção social e familiar.

Já no Centro de Referência e Treinamento DST/AIDS, os portadores de HIV podem fazer acompanhamento de saúde mental. O atendimento pode ser pontual ou contínuo desde a hora que se recebe o diagnóstico, por exemplo, ou no apoio às pessoas que vivem com HIV no enfrentamento de preconceito e discriminação.O atendimento se estende aos familiares.

Quem passa pelo Centro de Referência e Treinamento DST/AIDS-SP pode participar de grupos psicoeducativos, oficina de artes, aconselhamento, equipe de acolhimento, atendimentos individuais ou grupais.

Além disso, o espaço ainda possui um polo para atendimento a travestis e transexuais no Ambulatório de Atenção Integral a Transexuais e Travestis.

Encontre os serviços, clicando nestes links:

http://www.saude.sp.gov.br/centro-de-referencia-e-treinamento-dstaids-sp/homepage/acesso-rapido/saude-mental ou http://www.saude.sp.gov.br/centro-de-referencia-e-treinamento-dstaids-sp/ong/casas-de-apoio.