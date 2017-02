Centro Paula Souza recebe estações metereológicas

Os equipamentos instalados serão gerenciados por professores e alunos para ajudar a monitorar as condições climáticas

Entre outras funções, as estações ajudarão à monitorar a gestão de recursos hídricos

O Centro Paula Souza recebeu cinco estações meteorológicas automáticas para monitorar informações climáticas, como volume de chuva, umidade relativa do ar, temperatura e velocidade do vento. Os equipamentos financiados pelo Fundo Estadual de Recursos Hídricos (Fehidro) serão gerenciados por professores e estudantes.

As estações estão instaladas nas Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) de Cerquilho, Piedade e Mairinque, e nas Faculdades Técnicas Estaduais (Fatecs) de Itu e Tatuí. Participam ainda da iniciativa, a Fatec de São Roque e a Etec de Itu.

O objetivo do projeto é gerar informações para orientar decisões estratégicas de órgãos como a Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Secretarias da Agricultura, Meio Ambiente e Planejamento, Sabesp e Departamento de Águas e Energia Elétrica.

De acordo com o diretor da Fatec de Tatuí, Mauro Tomasela, além de gerar informações para orientar decisões estratégicas, o projeto vai estimular os alunos a produzir conhecimento em tecnologia da informação, produção de energia e meio ambiente.

A Fatec de Tatuí será responsável pelas operações, organização e divulgação dos dados por meio de um portal da internet. As informações geradas serão utilizadas no gerenciamento de recursos hídricos pelo Comitê da Bacias do Rio Sorocaba e Tietê.

Centro Paula Souza

O Centro Paula Souza é uma autarquia estadual vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, que administra as 220 Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) e 66 Faculdades Técnicas Estaduais mantidas pelo Governo do Estado.

Estudam nas Etecs mais de 280 mil alunos que cursam os Ensinos Técnico, Médio e Técnico Integrado ao Médio, em 138 cursos técnicos para os setores industrial, agropecuário e de serviços.

Estão matriculados nas Fatecs cerca de 80 mil alunos nos 72 cursos de graduação tecnológica, em áreas como a construção civil, mecânica, informática, Tecnologia de informação, entre outros.