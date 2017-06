Estação Quitaúna da CPTM recebe obras de modernização

Alckmin participou da entrega de melhorias como itens de acessibilidade para pessoas com deficiência, mais segurança e conforto para todos

A Linha 8-Diamante da CPTM (Júlio Preste-Itapevi) recebeu na manhã desta segunda-feira (26) a primeira de três estações que ganharam itens de modernização e acessibilidade. A Estação Quitáuna foi entregue à população pelo governador Geraldo Alckmin, com muitas modificações e itens para dar mais mobilidade para cadeirantes e pessoas com outras deficiências.

“São R$ 20 milhões em investimentos. Uma estação de trem importantíssima, agora com toda a acessibilidade para pessoas com deficiência, elevadores, câmaras de vídeo, segurança e ampliação do local”, disse Alckmin.

Este ano, serão entregues ainda as estações Jardim Ceval e Jardim Belval. Com muitas modificações, a estação Quitaú recebeu piso e rotas táteis, comunicação em Braille e sanitários para pessoas com cadeiras de rodas. Os banheiros comuns também foram reformados.

As bilheterias receberam blindagem, entre outros itens que foram acrescentados para dar mais conforto e segurança aos passageiros, como a instalação de câmeras internas de segurança e equipamentos de prevenção de incêndios.

Os passageiros serão beneficiados ainda com a ampliação das coberturas das plataformas, que ganharam forro e fechamentos metálico, e a modernização das instalações elétricas, com gerador e nova luminárias. No entorno, a estação recebeu obras de paisagismo e urbanismo e passarela externa para pedestres.