Espetáculo no Palácio dos Bandeirantes arrecada alimentos e roupas

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) de São Paulo promoverá, no próximo domingo (24), a 10ª edição do Dance e Aqueça – Mostra de Dança e Solidariedade. O evento será realizado no Palácio dos Bandeirantes, na capital paulista, a partir de 14h.

A iniciativa tem o objetivo de arrecadar roupas e alimentos, além de proporcionar lazer e cultura à população. Todos os anos, a SSP mobiliza as polícias e funcionários para participar da campanha.

O encontro será aberto com um bazar beneficente, exposição de viaturas e um sarau de poesias e histórias no Auditório Ulysses Guimarães. Em seguida, os participantes poderão assistir às apresentações de dança.

Para confirmar a participação, basta doar 2 kg de alimento não perecível (exceto sal e açúcar) ou duas peças de roupa nova (usadas em bom estado). Menores de seis anos de idade estão isentos. A 10ª edição do festival é promovida em parceria com o Fundo de Solidariedade e Desenvolvimento Social e Cultural do Estado de São Paulo (Fussesp).