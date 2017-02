Programa Escreve Cartas atende na estação Brás da CPTM nesta terça

Nesta terça-feira (14), usuários que passarem pela estação Brás da CPTM podem participar do programa Escreve Cartas, idealizado pelo Ateliê de Memória e Narrativa, do Coletivo Estopô Balaio. O projeto atenderá os interessados das 14h às 17h.

Lá, eles poderão ter suas histórias e sentimentos anotados em cartas ou mesmo em simples recados, para serem enviadas à pessoa escolhida por eles. Com a carta, seguirá também uma foto do remetente feita na hora com uma câmera Polaroide.

Os integrantes do Coletivo Estopô Balaio chegam com o coração aberto, dispostos a ouvir as histórias daqueles​ que têm amigos e parentes distantes ou, simplesmente, desejam fazer uma declaração aos pais ou a um grande amor.