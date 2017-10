Entrega de moradias em São Vicente beneficia famílias removidas de áreas de risco

O governador Geraldo Alckmin participou da entrega de 500 apartamentos em dois conjuntos habitacionais no município de São Vicente, na Baixada Santista, nesta quinta-feira (5).

Alckmin anunciou que outras famílias do município também serão beneficiadas em breve por programas habitacionais do Estado. “No mês que vem serão entregues mais 1.120 apartamentos no conjunto Tancredo Neves. As famílias vão realizar o direito à casa própria e sair do aluguel. Nós temos 4.106 unidades em obras aqui na Baixada Santista. Isso é bom porque também gera muito emprego na região”, afirmou.

As moradias estão localizadas nos conjuntos habitacionais Penedo e Primavera, ambos localizados na Av. Sambaiatuba, 23, Vila Jóquei Clube, em São Vicente. São 260 unidades correspondentes ao primeiro empreendimento e 240 ao segundo.

A entrega das moradias beneficia 194 famílias que foram removidas de áreas de risco e da frente de obras públicas, que recebiam auxílio moradia. As outras 306 unidades serão entregues a pessoas inscritas nos programas habitacionais municipais.

Os apartamentos têm dois dormitórios, sala, cozinha e banheiro. Cada unidade possui 53,05 m2 de área construída e acabamento de piso cerâmico em todos os cômodos, azulejos até o teto nos banheiros e cozinhas, e esquadrias de alumínio.

As moradias contam ainda com sistema hidráulico preparado para receber aquecedores solares para os chuveiros e infraestrutura completa, com pavimentação, paisagismo, redes de água e esgoto e elétrica, sistema de drenagem e iluminação pública.

A CDHU e o programa Casa Paulista do Governo do Estado já entregaram 7.636 moradias populares na Baixada Santista, desde 2011.