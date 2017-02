Ensino Médio em tempo integral tem avanço histórico de 73,4% no Idesp

Para o cálculo do índice são utilizadas as notas do Saresp; anos iniciais do Ensino Fundamental têm crescimento de 8,6%

O Ensino Médio em tempo integral teve avanço histórico na média do Idesp (Índice de Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo). Em 2016, as unidades atingiram a marca histórica de 73,4%, comparado com 2012, primeiro ano do programa na rede paulista. O índice saltou de 2,14 para 3,71. Os resultados mostram que o Ensino Médio regular superou pela 4º vez consecutiva a nota da avaliação anterior. Saltou de 2,25 para 2,30, em 2016.

Para o cálculo do Idesp são utilizadas as notas do Saresp (Sistema de Avaliação e Rendimento Escolar do Estado de São Paulo). Além das disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática, do Saresp, também são avaliadas as taxas de aprovação, reprovação e abandono.

As provas foram aplicadas nos dias 29 e 30 de novembro. Os estudantes se dividiram entre disciplinas da Base Nacional Comum, eletivas, aulas experimentais, projeto de vida, clube juvenil e tutoria.

Anos inicias: primeiros resultados

A evolução também é constatada entre estudantes dos anos iniciais do Ensino Fundamental. Implantado na rede em 2015, a avaliação mostra um crescimento de 8,6% entre os dois primeiros anos. O índice pulou de 5,82 para 6,32. Nas escolas regulares, o ciclo atingiu 5,40, a melhor dos últimos nove anos. Já os Anos Finais com jornada expandida o índice permaneceu o mesmo de 2015, ou seja, 3,88.