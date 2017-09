Encontro no Museu Índia Vanuíre debate questões indígenas em Tupã

Duas atividades paralelas com a questão indígena em debate serão realizadas de 7 a 9 de setembro no do Museu Índia Vanuíre, em Tupã, no interior de São Paulo.

Com inscrições gratuitas acontecem o VI Encontro Paulista Questões Indígenas e Museus, e o VII Seminário Museus, Identidades e Patrimônio Cultural. O tema dos eventos é “Museus Etnográficos e Indígenas – aprofundando questões, reformulando ações”.

Os debates vão se dividir em cinco eixos: Direitos Indígenas; O Sagrado no Museu; Exposição – curadoria compartilhada e a autonarrativa; Gestão de Coleções; e Museus e Indígenas, Museus Indígenas.

Indígenas de várias etnias da região e de diferentes Estados do país estão confirmados nos eventos, assim como pesquisadores de universidades do Brasil e da América Latina. As inscrições para participar das atividades são gratuitas e podem ser feitas pelo http://www.museuindiavanuire.org.br/inscricao.

Os eventos são uma realização do Museu Índia Vanuíre – instituição da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo, gerido pela ACAM Portinari – em parceria com o Museu Arqueológico e Etnológico da USP (MAE).

O Museu Índia Vanuíre está localizado à Rua Coroados, nº 521, centro, Tupã (SP). Outras informações pelo (14) 3491-2333 ou pelo Facebook @museuindiavanuire.