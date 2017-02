Emprega SP oferece emprego para pessoas com deficiência

Há ofertas de vagas na Capital, Grande São Paulo e Interior do Estado, nas regiões de Sorocaba, Marília e Vale do Paraíba

Governo oferece vagas de trabalho para pessoas com deficiência

O Governo do Estado oferece esta semana oportunidades de emprego para pessoas com deficiência e reabilitados do INSS. São 139 vagas disponíveis, 79 pelo Padef (Programa de Apoio à Pessoa com Deficiência) e 60 pelo programa São Paulo/Mais Empregos, gerenciados pela Secretaria de Emprego e Relações do Trabalho.

Confira as oportunidades:

Capital, Grande São Paulo e Interior do Estado: 79 vagas. Leia mais.

Vale do Paraíba: 25 vagas. Leia mais.

Sorocaba e Região: 17 vagas. Leia mais

Marília e Região: 18 vagas. Leia mais

Para ter acesso à vaga, o candidato deve se cadastrar no site do Emprega SP, criar login e senha e informar os dados solicitados. Outra opção é ir a um Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) e apresentar RG, CPF, PIS e carteira de identidade.

Empregadores interessados em oferecer vagas de emprego devem se cadastrar no site ou no Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT). É necessário apresentar o CNPJ da empresa, razão social, endereço e nome do solicitante.