Emprega São Paulo oferece 2.495 vagas em todo Estado

Há ocupações nas áreas de limpeza, produção e comércio; interessados devem se cadastrar no site do programa do governo paulista

Está à procura de um emprego? Fique atento às vagas ofertadas no site do Programa Empresa São Paulo, da secretária do Emprego e Relações do Trabalho (SERT), que está com 2.495 oportunidades em todo o Estado de São Paulo

Acesse o site: www.empregasaopaulo.sp.gov.br

Há vagas para auxiliar de limpeza, auxiliar de produção, atendente de loja, costureiro, corretor de imóveis, estoquista, mecânico, operador de caixa, pedreiro, recepcionista, soldador, operador de telemarketing, vendedor e outras ocupações.

Para ter acesso às vagas e aos programas de qualificação da SERT, basta acessar o site www.empregasaopaulo.sp.gov.br, criar login, senha e informar os dados solicitados. Outra opção é comparecer a um Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) com RG, CPF, PIS e Carteira de Trabalho.