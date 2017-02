Alckmin recebe embaixador dos EUA no Palácio dos Bandeirantes

O governador de São Paulo Geraldo Alckmin recebe em reunião o embaixador dos EUA, Peter Michael Mckinley e demais convidados

O governador Geraldo Alckmin recebeu nesta segunda-feira (13) o novo embaixador dos EUA (Estados Unidos) no Brasil Peter Michael McKinley. O encontro aconteceu no Palácio dos Bandeirantes para discutir parcerias na área da saúde.

McKinley chegou acompanhado dos cônsules geral, adjunto e para Assuntos Políticos, Ricardo Zuniga, Troy Pederson e Jesse Levinson. A assessora especial para Assuntos Internacionais Ana Paula Fava também acompanhou o encontro.

O setor da saúde foi o principal assunto, entre os abordados da reunião com o embaixador.

Indicado por Barack Obama, Mckinley foi empossado no último dia 11 de janeiro. O embaixador substitui Liliana Ayalde que ocupava o posto no Brasil desde outubro de 2014.

A última vez que Alckmin esteve com um embaixador norte-americano foi em maio de 2002.

Acordos

São Paulo tem cerca de 20 acordos de cooperação assinados com os Estados Unidos. A maioria deles nas áreas de Meio Ambiente, Educação, Pesquisa e Desenvolvimento.

Sobre Peter Michael McKinley

Foi empossado no último dia 11 de janeiro. Michael McKinley foi embaixador dos EUA no Afeganistão até 2016 e vice-embaixador no mesmo país de 2013 a 2014. De 2010 a 2013, foi embaixador na Colômbia e, de 2007 a 2010, no Peru.

McKinley nasceu na Venezuela, se formou no Reino Unido e tem doutorado em estudos latino-americanos pela Universidade de Oxford. Sua história sobre a Venezuela colonial foi publicada pela Cambridge University Press como parte da série sobre a América Latina. O embaixador é casado com Fatima Salces. E têm três filhos.