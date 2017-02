Em Peruíbe, Alckmin inaugura nova sede da Etec no aniversário da cidade

Novo prédio possui 10 salas de aula, 8 laboratórios, auditório, biblioteca, salas administrativas, quadra poliesportiva e teatro arena

Entre 2012 e 2016, o governo estadual investiu também na unidade mais de R$ 420 mil em mobiliário e equipamentos

O governador Geraldo Alckmin esteve neste sábado (18) na cidade de Peruíbe, litoral sul do Estado, para participar da cerimônia de inauguração das novas instalações da Escola Técnica Estadual (Etec). O evento aconteceu no dia do aniversário do município e contou com a presença da diretora-superintendente do Centro Paula Souza, Laura Laganá, além de outras autoridades.

Localizado no bairro de Três Marias, o novo prédio possui 10 salas de aula, 8 laboratórios (Costura, Criação, Desenho e Ilustração, Ensaios de Materiais, Informática, Logística, Multiuso e Topografia), auditório, biblioteca, salas administrativas, quadra poliesportiva e teatro arena, entre outros ambientes.

A obra teve investimento de R$ 17,3 milhões, sendo R$ 10,5 milhões provenientes do Estado e R$ 6,8 milhões que vieram do Programa Brasil Profissionalizado, através de um convênio com o Ministério da Educação. Entre 2012 e 2016, o governo estadual investiu também na unidade mais de R$ 420 mil em mobiliário e equipamentos.

“A melhor maneira de comemoramos o aniversário de Peruíbe é trabalhando. Então, entregamos para os jovens, para os trabalhadores, para as famílias de Peruíbe, uma belíssima escola. Uma ETEC com 8 laboratórios, mais de 10 salas de aula, então o aluno faz junto o Ensino Médio e o Técnico, e ele sai com dois diplomas”, disse Alckmin durante a entrega da unidade.

“A ideia é ampliar a parceria com a prefeitura da cidade, que deve entrar com a merenda e o transporte escolar, para transformar as disciplinas de Turismo e Construção Civil em cursos de tempo integral”, completou o governador. Hoje, os 381 alunos da Etec estão matriculados nos cursos técnicos de Administração integrado ao Ensino Médio, Desenho da Construção Civil, Logística, Modelagem do Vestuário e Turismo Receptivo.

O município de Peruíbe faz parte da Região Administrativa da Baixada Santista, que possui outras oito Etecs nas cidades de Cubatão, Guarujá, Itanhaém, Mongaguá, Praia Grande, Santos (duas escolas técnicas) e São Vicente e duas Faculdades de Tecnologia (Fatecs), em Santos e Praia Grande.

Ainda durante sua passagem pelo litoral sul do Estado neste sábado, Alckmin inaugurou também os novos sistemas de esgotamento de Cananeia e Miracatu, cidade do Vale do Ribeira. Com investimento de R$ 11,5 milhões, as obras beneficiam quase 18 mil pessoas, além de universalizar o saneamento miracatuense.

Com valor de R$ 6,78 milhões, os empreendimentos contemplam quatro estações de tratamento compactas, três estações elevatórias, 13,6 km de redes coletoras, 690 ligações de esgotos e 2 km de linha de recalque. A ação ainda garante a melhora dos córregos e rios do município e, consequentemente, da bacia do Rio Ribeira do Iguape.

Em Cananeia foram investidos R$ 5,74 milhões no sistema de esgotamento, com três estações elevatórias de esgoto, 11 km de redes coletoras, mais de 4 km de linhas de recalque e 385 ligações de esgotos. Além de beneficiar 13% da população cananeiense, a ampliação garante ainda melhorias aos corpos hídricos da cidade.