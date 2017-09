Parceria com o Corinthians estimula a doação de medula óssea

A Secretaria de Estado da Saúde, em parceria com o Corinthians, realiza neste sábado (2), das 10h às 17h, a primeira coleta de sangue para a campanha #90minutospelavida. O objetivo é conscientizar a população sobre a importância da atualização do banco de doadores de medula óssea.

A captação deste sábado será feita em meio às comemorações do aniversário do clube, que completou 107 anos na última sexta-feira (1), e paralelamente à ação Sangue Corinthiano, programa permanente que estimula torcedores a doarem sangue.

O evento para estimular as doações será realizado no Memorial Corinthians, na Rua São Jorge, 777. Diante da alta adesão de corintianos, há limite de vagas e é necessário fazer inscrição antecipada pelo site corinthians.doandosangue.com.br.

“Temos feito diversas parcerias com clubes, nos últimos anos, para alertar a população sobre temas importantes como a doação de sangue a e a prevenção do câncer de mama. Agora, nosso objetivo é despertar a conscientização sobre a importância da atualização cadastral da lista de doadores de medula óssea, uma vez que o transplante é essencial para salvar a vida de pessoas que necessitam de tratamento para doenças que afetam o sangue, como a leucemia, por exemplo”, explica o secretário de Estado da Saúde, David Uip, lembrando que os próximos clubes que já confirmaram adesão à campanha são Santos e São Paulo.

A captação de sangue para doação é de aproximadamente 400 ml por pessoa para bolsas as destinadas a suprir os bancos que abastecem os serviços transfusionais da rede. A expectativa é reunir 200 candidatos. Neste sábado, os interessados também poderão doar outros 5ml, uma amostra para o banco de doadores de medula óssea. A orientação para o cadastro será feita pela equipe do Hemocentro de Ribeirão Preto.

Em seguida, a amostra será encaminhada para o REDOME (Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea), vinculado ao INCA (Instituto Nacional de Câncer). Quando algum paciente precisa do transplante de medula, esse registro é consultado e indica doadores compatíveis, que são consultados sobre a possibilidade de doação.

Para ser um doador de medula óssea, é necessário ter entre 18 e 55 anos de idade, estar em bom estado de saúde, não possuir nenhuma doença infecciosa, incapacitante, imunossupressora, sanguínea ou câncer. Algumas complicações não são impeditivas e cada caso é analisado individualmente. No Estado de São Paulo, a coleta e o cadastro podem ser feitas em hospitais e hemocentros da rede pública de saúde.

Segundo o REDOME, o transplante pode ajudar no tratamento de cerca de 80 doenças em diferentes estágios e faixas etárias. Até o final do ano, atividades similares serão realizadas com apoio do São Paulo Futebol Clube e Santos Futebol Clube.