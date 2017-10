Em feira do setor, Alckmin destaca importância do saneamento

Sob o tema “Saneamento Ambiental: Desenvolvimento e Qualidade de Vida na Retomada do Crescimento”, teve início na noite desta segunda-feira (02), em São Paulo, o 29° Congresso ABES/Fenasan 2017, maior encontro de saneamento ambiental das Américas.

Promovida pela ABES (Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental) e AESABESP (Associação dos Engenheiros da Sabesp), esta edição reúne os três eventos mais tradicionais do setor: o 29º Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental, da ABES, o 28º Encontro Técnico AESabesp e a 28ª Feira Nacional de Saneamento e Meio Ambiente – FENASAN.

O governador Geraldo Alckmin marcou presença no evento e destacou a importância do setor para o desenvolvimento da sociedade.

“Gostaria de dar as boas-vindas, estamos felizes em sediar, depois de mais de duas décadas, o congresso da ABES, a feira do saneamento. Em alguns estados já subiu para 80 anos a expectativa de vida media. O primeiro item para isso foi a água tratada. O segundo vacina e o terceiro antibiótico”, disse Alckmin na cerimônia de abertura.

O evento acontece até o dia 6 de outubro no espaço “São Paulo Expo”, na capital paulista. Os dias 3, 4 e 5 estão reservados para as ações do Congresso e da Feira, e no último dia haverá uma programação de visitas técnicas.