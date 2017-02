Campinas ganha prédio da DRS e unidade de tratamento do Lucy Montoro

Alckmin inaugura serviço de hidroterapia do Centro de Reabilitação Lucy Montoro de Campinas

A população de Campinas agora conta com o novo prédio do Departamento Regional de Saúde (DRS) da cidade. A obra de restauro e ampliação, que integra o programa Saúde em Ação, foi entregue nesta terça-feira (14) pelo governador Geraldo Alckmin.

Também serão construídas novas Unidades Básicas de Saúde (UBSs). O edital de licitação será divulgado no Diário Oficial do Estado. “São 10 UBSs, três em Campinas e sete na região, dentro do nosso programa de saúde”, disse o governador.

Centro de reabilitação

Ainda nesta terça-feira (14), Alckmin participou da inauguração do serviço de hidroterapia do Centro de Reabilitação Lucy Montoro de Campinas voltado para reabilitação de pacientes submetidos a tratamento contra o câncer.

“É a quarta vez que estamos no Centro Infantil Boldrini”, disse o governador. “Quero agradecer por esse brilhante serviço de prevençã, tratamento e diagnóstico precoce do câncer e reabilitação de crianças e jovens de até 29 anos”.

A iniciativa faz parte de uma parceria entre a Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência e o Centro Infantil Boldrini, estabelecida a partir do lançamento nacional da “Iniciativa Global de Reabilitação do Câncer”, que estabelece novas diretrizes para o tratamento de pacientes com câncer.

O serviço de hidroterapia é indicado para crianças a partir dos cinco anos que apresentam sequelas decorrentes do câncer de cérebro, que pode ocasionar déficits motores ou de equilíbrio. O Centro de Reabilitação Lucy Montoro atende cerca de seis mil pessoas por mês.

Investimentos em Campinas

O programa Saúde em Ação vai investir R$ 235 milhões na Região Metropolitana de Campinas. Serão entregues um total de 76 obras, das quais 13 clínicas foram inauguradas em outubro pelo governador Geraldo Alckmin. Estão previstas ainda mais 13 clinicas de um segundo lote de unidades. Em dezembro passado saiu o terceiro lote para a construção de cinco Centros de Atenção Psicossocial (CAP) em diferentes municípios da região.

No total, o programa prevê investimentos de R$ 826 milhões em 160 obras de construção e reforma de clínicas de saúde, hospitais, ambulatórios de especialidade e CAPs nas regiões do Vale do Jurumirim, Campinas, Vale do Ribeira, Itapeva e Litoral Norte. Dos recursos previstos, 70% virão de financiamento do BID e os 30% restantes na forma de contrapartida do Governo do Estado.

O programa é uma parceria inédita da Secretaria de Estado da Saúde com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) para construir clínicas e hospitais em mais de 70 municípios do Estado.