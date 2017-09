Em Barretos, evento fomenta debate sobre pessoas com deficiência

Nesta sexta-feira (22), Caravana da Inclusão terá participação de gestores municipais, pessoas com deficiência e profissionais da área

Nesta quinta-feira (21) é celebrado o Dia Nacional da Luta das Pessoas com Deficiência. Ciente da importância de promover a igualdade de acesso a toda a população, o Estado de São Paulo, através da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência, realiza a Caravana da Inclusão, Acessibilidade e Cidadania em diversos municípios.

Após passar pelo município de Ipaussu, nesta sexta-feira (22) a Caravana da Inclusão chega a Barretos. Sob o tema central “O papel do Ministério Público e da Defensoria Pública na garantia dos direitos da pessoa com deficiência”, o encontro terá participação de representantes regionais, gestores municipais, pessoas com deficiência e profissionais da área.

A Caravana é liderada pelo Secretário Adjunto de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Luiz Carlos Lopes. Pela manhã, os convidados abordarão assuntos pertinentes à população local, visando questões inclusivas para as pessoas com deficiência.

No período da tarde, alunos de Etecs e escolas estaduais de Barretos abrirão uma roda de debate sobre assuntos que estimulem atitudes inclusivas e a participação de todos. A entrada para participar do evento é gratuita.

Desde 2010, a Caravana da Inclusão já reuniu mais de 20.500 participantes de mais de 310 prefeituras, visando o fortalecimento de interlocução com as cidades paulistas e buscando a sensibilização e orientação dos gestores locais sobre os temas referentes a inclusão das pessoas com deficiência e acessibilidade.

Para mais informações, acesse o site da Caravana da Inclusão: http://caravana.sedpcd.sp.gov.br/.