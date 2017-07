Em Amparo, Alckmin inaugura unidade do AME Mais

Referência para nove municípios da região, novo Ambulatório Médico de Especialidades atenderá 48 áreas da saúde, com exames e cirurgias

A partir de agora, a população de nove cidades da região de Campinas conta com um novo Ambulatório Médico de Especialidades (AME) Mais. Inaugurada neste sábado (1º) pelo governador Geraldo Alckmin no município de Amparo, a unidade da Secretaria de Estado da Saúde será referência para atendimento ambulatorial em 48 especialidades médicas e não médicas, exames e cirurgias de menor complexidade.

Foram investidos R$ 3,5 milhões na compra de equipamentos e mobiliários para a implantação da unidade, que terá a Unicamp como gestora e custará ao longo deste ano R$ 4,6 milhões. O novo AME Mais Amparo proporcionará atendimento médico ambulatorial especializado, voltado para a investigação diagnóstica, orientação terapêutica e resolutividade cirúrgica à população local.

“Estregamos já em funcionamento a unidade do AME Mais, que ajudará muito as UBSs porque aqui são realizados exames, consultas e até cirurgias. Tem centro cirúrgico e anestesia. É um hospital dia. Só não pode operar o paciente que fica de um dia para o outro. Os AMEs são os serviços de saúde mais bem avaliados do Estado”, avaliou o governador Geraldo Alckmin na cerimônia de inauguração.

O espaço possui área física de 2,6 mil m² e conta com 16 consultórios médicos, cinco consultórios para outras especialidades, 16 salas para exames, duas salas para repouso, além de espaços específicos para medicação. Há ainda um centro cirúrgico com uma sala para preparação pré-cirúrgica e duas salas cirúrgicas para realizar procedimentos de baixa e média complexidade.

O novo AME terá capacidade de atendimento a 257 mil pessoas de nove cidades, como Águas de Lindóia, Amparo, Arthur Nogueira, Holambra, Lindóia, Monte Alegre do Sul, Pedreira e Santo Antônio de Posse e Serra Negra.

Até o final deste ano, o AME de Amparo realizará 11,5 mil consultas médicas, 4,3 mil consultas não médicas, 380 procedimentos cirúrgicos e cerca de 8 mil exames diagnósticos. Quando atingir sua atividade plena, serão 83,5 mil consultas médicas, 24 mil consultas não médicas, 700 procedimentos cirúrgicos ambulatoriais e mais de 120 mil exames diagnósticos realizados.

“A entrega do AME Mais em Amparo representa um ganho extraordinário para a saúde da região e reafirma o compromisso do governo paulista de ampliar e fortalecer a assistência gratuita à população, oferecendo atendimento médico especializado e de qualidade”, antecipou David Uip, secretário de Estado da Saúde de São Paulo.

Nesta fase inicial, serão oferecidas 19 especialidades médicas, incluindo Cardiologia, Cirurgia Plástica, Dermatologia, Endocrinologia, Ortopedia/Traumatologia, por exemplo. Posteriormente, este número subirá para 40 com a inclusão de Cirurgia Geral, Geriatria, Infectologia e outras. Além disso, haverá outras oito especialidades não médicas, como Nutrição, Psicologia e Terapia Ocupacional, além de 20 tipos de exames diagnósticos e terapêuticos.

O AME Amparo fica na avenida Dr. Carlos Burgos, s/n Centro, e funcionará de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h. A região de Campinas também conta com outros três AMEs Mais, em Atibaia, Jundiaí e Santa Bárbara D’Oeste.

AMEs

Os AMEs são serviços de alta resolutividade, com modernos equipamentos, que oferecem consultas, exames e, em alguns casos, cirurgias em um mesmo local, proporcionando maior rapidez ao diagnóstico e ao tratamento dos pacientes. O novo modelo começou a ser implantado em 2007 no Estado de São Paulo. Atualmente o Estado conta com 56 AMEs, incluindo o novo AME de Amparo.

A instalação dessas unidades é definida após avaliação técnica da demanda por atendimentos ambulatoriais na rede pública de saúde de cada região. Os atendimentos nos AMEs são referenciados e programados, mediante encaminhados pelas Unidades Básicas de Saúde. O agendamento das consultas é feito pelos próprios postos de saúde, pelo sistema informatizado da Secretaria.