Reeducandos de todo Estado farão Exame Nacional do Ensino Médio

O mês de dezembro marca muito mais do que um final de ano, pelo menos para 33 mil pessoas do sistema carcerário, é uma nova possibilidade para uma virada por meio da educação. Nos dias 12 e 13 de dezembro os reeducandos de todo o Estado farão o Exame Nacional do Ensino Médio para Pessoas Privadas de Liberdade (Enem PPL). Já nos dias 19 e 20 é a vez do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja). Só nas unidades prisionais administrada pela Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) 33.006 presos se inscreveram para fazer as provas. Foram 10.976 para o Enem PPL e 22.030 para o Encceja.

Tanto o Enem PPL quanto o Encceja são realizados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). São exigidos os mesmos conteúdos do exame feito para as pessoas que estão em liberdade. A diferença é o local da aplicação da prova, que neste caso é realizada nas unidades prisionais e socioeducativas. Diferentes de anos anteriores, a partir de 2017 o Enem não pode ser mais utilizado como certificação de conclusão do ensino médio. Esse papel voltou ao Encceja, que prevê a certificação no nível de conclusão do ensino fundamental e ensino médio.

A preparação na maioria das unidades prisionais, contou com grupos de estudo coordenados por monitores da Fundação “Prof. Dr. Manoel Pedro Pimentel” (Funap). E foi feita também pelos professores das escolas vinculadas.

O ensino nos presídios é oferecido por professores da rede pública, em parceria com a Secretaria da Educação. Atualmente mais de 35 mil presos estudam entre o ensino formal e não formal (cursos profissionalizantes, extracurriculares, atividades complementares).