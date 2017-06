Abertas 3.750 vagas em 10 cursos técnicos a distância no Estado

Alunos matriculados na 1ª e 2ª séries do Ensino Médio já podem fazer as inscrições para concorrer a uma das 3.750 vagas do MedioTec – EaD (ensino a distância) oferecidas pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo e o Instituto Federal Sul de Minas.

O prazo teve início nesta terça-feira (27) e vai até 7 de julho para quem deseja entrar no programa, em que o estudante faz o curso regular e aprende, em paralelo, uma profissão de nível técnico. Estão disponíveis 10 cursos e o cadastro deve ser feito endereço sed.educacao.sp.gov.br.

A versão EaD do MedioTec tem duração de mil a 1,2 mil horas, sendo 20% delas presenciais ministradas em unidades da rede estadual em 32 municípios (veja lista abaixo).

Há oportunidades em Logística, Química, Qualidade, Redes de Computadores,Telecomunicações, Vendas, Informática, Agronegócio, Análises Química e Mecânica. As aulas têm início previsto para 14 de agosto.

Seleção e bolsa auxílio

A Secretaria da Educação e o Instituto Federal do Sul de Minas – IFSULDEMINAS estabeleceram três critérios de seleção e classificação: candidatos beneficiários de programas sociais, rendimento em Língua Portuguesa e Matemática na 1ª e 2ª séries do Ensino Médio em 2017 (1º bimestre) e frequência.

Alunos que cursaram o Ensino Fundamental – Anos Finais (6º ao 9º ano ou 5ª a 8ª série) integralmente em rede pública também terão preferência no preenchimento das vagas. O regulamento completo também está disponível no Portal da Educação (www.educacao.sp.gov.br).

Confira abaixo os 32 municípios que participam do MedioTec – EaD: