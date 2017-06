Domingo é o Dia do Imigrante: museu conta a história da imigração em São Paulo

No prédio da antiga Hospedaria do Imigrante, entre os bairros da Moóca e Braz, a instituição guarda a história de nossos antepassados



O Museu da Imigração, nas instalação das antiga sede da Hospedaria dos Imigrantes

Espaço de imersão indica como eram os dormitórios da Hospedaria dos Imigrantes

O domingo (25) é o dia ideal para visitar o Museu da Imigração. É que nesta data se comemora o Dia do Imigrante. Então, aproveite para conhecer mais sobre a história dessas pessoas que vieram de outros países e outras regiões do país para fazer da capital paulista, o principal centro urbano da América do sul e uma das maiores cidades do mundo.

O Museu da Imigração está localizado, na região central, entre os bairros da Moóca e Brás, nas edificações que pertenceram à antiga Hospedaria de Imigrantes, local por onde passaram mais de 2,5 milhões de pessoas de 70 nacionalidades, entre em 1887 e 1978. Muitas dessas pessoas desembarcaram no Porto de Santos e ali foram hospedadas. Os registros são da própria hospedaria, desde o final do Século 19, e dos órgãos de fiscalização da entrada de estrangeiros, a partir de 1939.

O Museu da Imigração abriga o Memorial da Imigração que reúne a história de muitos dos antepassados dos paulistas. Lá é possível fazer uma consulta com base nos sobrenomes das pessoas. A consulta também pode ser feita pela internet, no site Memória do Imigrante, organizado pelo Arquivo do Estado (clique aqui para pesquisar).

O ideal, porém, é conhecer pessoalmente o espaço do Museu da Imigração. Você vai se surpreender com a beleza do imóvel tombado pelo Patrimônio Histórico e com o jardim de 2.900 metros quadrados, onde são desenvolvidas diversas atividades desenvolvidas pelo museu. Uma das principais atrações do espaço é uma antiga e centenária figueira.

O acervo do Museu do Imigrante é composto por documentos, fotos, imagens, vídeos e depoimentos que mostram detalhes e a importância do movimento migratório. Destaque para os espaços de imersão, nos quais os visitantes podem conhecer, por exemplo, como eram os dormitórios da antiga Hospedaria de Imigrantes, com projeção, em grande escala, de cartas, acompanhada de trilha sonora especial.