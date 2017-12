Divulgada lista de convocados para vagas do concurso de diretores

Orientações para o processo e perícias médicas foram publicadas no Diário Oficial do Estado de SP; no total, são 1.838 cargos disponíveis

Foi publicada na última terça-feira (5), no Diário Oficial do Estado, a lista de convocados para sessão de escolha de vagas e orientações para perícias médicas do concurso de diretores das escolas estaduais. A publicação ocorreu no Caderno Executivo Seção I, páginas 203 a 214.

São 1.838 cargos disponíveis. Os candidatos às vagas devem comparecer entre os próximos dias 11 e 14 de dezembro no Prédio Caetano de Campos, sede da Secretaria da Educação, na Praça da República, 53, Centro, São Paulo.

Confira aqui a relação de documentos necessários para posse.

Para ver a lista de candidatos convocados, busque pelas páginas 203 a 209. Já relação de vagas está nas páginas 209 a 214. Clique e realize a busca.

A seleção é válida para profissionais com tempo mínimo de oito anos no exercício do magistério e com diplomas de licenciatura plena de Pedagogia e/ou pós-graduação na área de Educação.

Sobre o concurso

A jornada de trabalho para os novos diretores será de 40 horas e o salário inicial é de R$ 3.834,00. A partir deste concurso, a Secretaria da Educação estabelece mudanças durante o período probatório dos ingressantes.

Ao longo de três anos, o profissional deverá participar do Curso Específico de Formação ministrado pela Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Professores do Estado de São Paulo (Efap). O programa tem carga horária de 360 horas e é voltado às habilidades de gestão.

Estão previstas ainda avaliações anuais sobre comprometimento com as ações da rede estadual e a comunidade escolar, responsabilidade, produtividade, assiduidade e disciplina. O diretor cujo desempenho for considerado insatisfatório poderá perder o cargo.