DiaDoBombeiro: saiba como ingressar na corporação

Neste domingo, 2 de julho, é comemorado o Dia do Bombeiro. Admirados por praticamente toda a população, esses honrados profissionais passam por um processo delicado antes de integrar a corporação, e são muitas as pessoas que se inspiram a buscar essa carreira. A seguir, confira os passos necessários para fazer parte desse seleto grupo.

Para ingressar no Corpo de Bombeiros de São Paulo é necessário antes prestar o concurso público para a Polícia Militar ou o vestibular para o curso de formação de oficiais da Academia do Barro Branco. Dependendo dos termos do edital, o candidato a soldado pode escolher por ingressar no Corpo Policial ou direto no Corpo de Bombeiros.

Já o candidato a oficial deve necessariamente fazer antes o curso na Academia do Barro Branco. Após o curso de quatro anos de aspirante a oficial, é possível fazer um concurso interno para ingressar na Escola Oficial do Corpo de Bombeiros.

A qualquer momento da carreira, tanto o soldado como o oficial podem optar pela carreira de bombeiro, bastando para isso aguardar a oportunidade para prestar o concurso interno.

Os interessados em prestar o concurso público para a Polícia Militar precisam acompanhar periodicamente a abertura das inscrições nos seguintes sites oficiais: www.imprensaoficial.com.br, www.policiamilitar.sp.gov.br e www.vunesp.com.br ou se informar pelo noticiário da imprensa.

O concurso público para o ingresso como soldado é composto por provas teóricas de matemática, português e conhecimentos gerais, atualidades e uma redação. Os aprovados na prova teórica passam em seguida por prova de condicionamento físico e exames de saúde. É necessário ainda apresentar os documentos que comprovem sua idoneidade.

A altura mínima para ingressar na PM é de 1,55m (mulheres) e 1,60m (homens). A formação do oficial se dá pela Academia do Barro Branco. Para ingressar é necessário possuir o Ensino Médio completo e idade mínima de 17 anos.