Dia de Mobilização contra o Aedes aegypti tem queda da dengue em SP

Com parte das iniciativas programadas para esta sexta-feira (8), Dia Nacional de Mobilização contra o mosquito Aedes aegypti, a Secretaria de Estado da Saúde promove várias ações de mobilização envolvendo agentes municipais e estaduais de saúde.

Na capital, em parceria com a Secretaria de Saúde do município, 40 agentes municipais e estaduais percorrem, casa por casa, as ruas do Distrito Campo Grande. Eles fazem a varredura de focos do mosquito transmissor de doenças como a dengue, chikungunya e o Zika vírus e eliminam criadouros. A estimativa é de vistoriar 300 domicílios.

As ações ocorrem em todo o Estado, em escolas, residências e áreas públicas, com a participação de agentes e população. A boa notícia é que as iniciativas adotadas pelo Governo do Estado, com a parceria de prefeituras e sociedade civil, vêm contribuindo para diminuir o número de casos de doenças decorrentes dos vírus transmitidos pelo Aedes aegypti.

A Secretaria de Estado da Saúde investe cerca de R$ 120 milhões em ações de prevenção, vigilância e conscientização. No último trimestre, foram mobilizados mais de 20 mil servidores públicos em 475 municípios.

Como resultado, os casos de dengue registrados até outubro de 2017 representam apenas 3% dos que foram verificados no ano anterior. Este ano, foram confirmados 4.726 casos e cinco óbitos, ao passo que em 2016 aconteceram 162.497 casos. Se comparados com os números de 2015, este ano os dados correspondem a 0,7% do total daquele ano, quando aconteceram 678.031 casos.

No caso da chikungunya, em 2017 foram registrados 463 casos, contra 1.100 em 2016, e 86 casos confirmados de Zika virus contra 4.032, no ano passado.

O Estado de São Paulo faz levantamentos periódicos nos municípios para avaliação da situação em relação a infestação do mosquito. A sistematização dos dados baseados em parâmetros do Liras (Levantamento rápido de índices para Aedes aegypti) são apurados pela Superintendência de Controle de Endemias (Sucen), autarquia ligada à Secretaria de Estado.

Em outubro deste ano, 604 municípios, ou 93,6% do total, promoveram o levantamento. Os dados, revelam que 500 cidades do Estado estão em situação satisfatória, 96 em estado de alerta e 6 em situação de risco (Ribeirão Preto, Araçatuba. Guarujá, Jandira, Peruíbe e Jaboticabal).

Mas não é porque os números de casos estão diminuindo que se deve baixar a guarda. Faça a sua parte, verifique vasos e caixas d’água, não deixe água parada na sua residência.