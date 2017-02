Dez dicas para prefeituras interessadas em inovar

Inovação: ideias criativas ajudam os municípios a encontrar soluções para o desenvolvimento

Os municípios devem atrair talentos, criar incentivos e premiar as melhores soluções

Educação vai além da escola tradicional e é uma busca contínua por conhecimento

Programa de governo incentiva crianças a se interessar por novas mídias

A situação política e econômica mundial, que afeta todos os países no momento, requer mudanças de postura da administração pública. A ordem é gastar menos e fazer mais, unindo ousadia e planejamento. O blog Observatório do Conhecimento, do portal da Subsecretaria de Parcerias e Inovações, ligada à Secretaria do Governo, traz dez dicas para os gestores municipais utilizarem a inovação como instrumento de desenvolvimento de políticas públicas.

Dica nº 1: Não tenham medo da tecnologia

O importante é a prefeitura ter uma equipe que saiba aproveitar dos recursos e ferramentas tecnológicas. Para montar um boa infraestrutura de comunicação, existe uma série de programas federais e estaduais, e ajuda de organizações não governamentais (Ongs) para treinar os funcionários e ajudar a adquirir equipamentos a preços mais competitivos. Na era do conhecimento, uma rede de banda larga vale tanto quanto uma nova indústria ou estrada.

Dica nº 2: Transformem cidadãos em colaboradores

Incentivem as pessoas a colaborar para melhorar a vida nas cidades. Aproveitem a ajuda de voluntários que estão dispostos para trabalhar por isso, assim como os programas e serviços gratuitos que estão disponíveis na internet. Eles podem ajudar a fiscalizar o funcionamento de hospitais, escolas, creches, a conservação das ruas e outros tipos de serviços públicos. Há também organizações sociais sérias dispostas a colaborar com a tarefa de localizar e por para funcionar esses programas. A busca por parceiros pode ser feita pela equipe de tecnologia.

Dica nº 3: Não fiquem acomodados em suas salas

O conselho é para os gestores dos municípios deixarem o conforto de seus gabinetes para visitar os diversos locais da cidade e consultar os munícipes para que eles digam como querem ver o local onde moram no futuro, com uma projeção de pelos menos dez anos à frente. Os gestores públicos devem também participar de congressos e seminários, conversar com outros prefeitos e lideranças importantes. Peça à sua turma de teconologia para criar um banco de dados com todas as entidades públicas e privadas que podem a ajudar a construir o município com que todos sonham.

Dica nº 4: Junte ideias e coloque-as para funcionar

Valorizem as ideias simples. Postas para funcionar, elas podem ajudar a solucionar muitos problemas que envolvem a administração dos municípios, sem que seja necessário gastar muito. Consulte os funcionários e a população. Colete as ideias, tire-as do papel e premie as que derem certo. Utilize a tecnologia a seu favor e encontre as técnicas disponíveis com a ajuda da equipe de tecnologia.

Dica nº 5: Estimulem a economia criativa

Hoje existe um segmento dinâmico da sociedade que se caracteriza pela economia criativa, que utiliza os smartphones e aplicativos, com tendências a se tornar polos geradores de empregos e de riqueza. Os municípios devem criar incentivos para atrair talentos. Quanto mais facilidades oferecer, maior será o potencial de gerar empregos a ser criado.

Dica nº 6: Melhorem a prestação de serviços usando as novas tecnologias e mídias sociais

Os serviços prestados pelo município podem melhorar com o auxílio de novas tecnologias provenientes do uso dos computadores, tablets etc, e das mídias sociais do watsApp, twitter, facebook, entre outras. Esses serviços podem ajudar na divulgação de campanhas de vacinação, situações de emergência e para agendar consultas em hospitais e fazer matrículas nas escolas. A dica é criar unidades que concentrem diversos serviços e que facilitem a vida dos cidadãos.

Dica nº 7: Ponham a administração para conversar

As questões municipais estão inter-relacionadas e envolvem o esforço conjunto de outros setores. É o caso da criação de um programa habitacional que está relacionado com itens como segurança, criação de creches, uso do solo, transportes e outros. Todas essas ações devem ser planejadas antes da execução do projeto. É preciso reunir todos os envolvidos para participarem do projeto e evitar o desperdício de recursos e evitar atrasos. O trabalho em equipe é fundamental. Por isso, mobilizem os seus auxiliares e ponha-os para elaborar conjuntamente os projetos. Depois disso, definam gerentes que conheçam os problemas e que saibam trabalhar em equipe.

Dica nº 8: Comprem bem

O governo federal e as administrações estaduais colocam à disposição das prefeituras sites específicos para orientá-las a realizar compras públicas. O Governo do Estado de São Paulo, por exemplo, possui a BEC (Bolsa Eletrônica de Compras) para os municípios que queiram melhorar e tornar transparente a gestão de suas compras. Dentro dela, as prefeituras encontram também o CadTerc (Cadastro de Serviços Terceirizados), a mais importante referência sobre o assunto, com acesso a estudos sobre formação de preços de serviços e links sobre legislação, pregões, manuais etc. Aproveitem: é de graça e de grande utilidade para facilitar a gestão de compras de mercadorias e serviços para os municípios.

Dica nº 9: Transformem os seus municípios em uma grande escola

As escolas tradicionais não são a única fonte de conhecimento disponível. A aprendizagem é muito mais do que isso e aprender é uma atividade continuada que abrange todo o ciclo de vida, desde o maternal até a melhor idade. As prefeituras devem se esforçar para formar uma grande rede de aprendizagem no ar 24 horas por dia, que impulsione ações pedagógicas inovadoras e que englobem alfabetização, reciclagem profissional, preparação para novas ocupações que estão nascendo, entre outros temas. Procure quem pode ajudar nessa tarefa. Há muitos sócios que podem encarar o desafio de revolucionar as relações. A internet é um campo amplo para pesquisas a respeito.

Dica nº 10: Criem uma marca para os seus municípios

Os municípios devem criar uma marca que os ajude a se diferenciar e caracterizar os seus esforços pela inovação. Esse esforço criativo deve envolver toda a municipalidade com prêmios para as melhores sugestões. Também é possível atrair patrocínio para a iniciativa.