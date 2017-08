Conheça atitudes de motoristas que aumentam o risco de acidente

Ter atenção na hora de conduzir é fundamental, mas apesar das campanhas de alerta, motoristas continuam a comer, ler, fumar, namorar, se maquiar, usar chinelo ou o celular enquanto dirige. Essas atitudes, segundo o Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran.SP), além de caracterizar infração de trânsito, colocam em risco a segurança na via.

O uso do chinelo, por exemplo, afeta a segurança dos motoristas e pode ocasionar acidentes por comprometer o uso dos pedais do veículo. O uso do aparelho de celular também é um risco: não é permitido utilizar o aparelho enquanto o veículo está em deslocamento, mesmo durante paradas temporárias, em semáforos ou pedágios, por exemplo. Com o carro em deslocamento, o celular pode ser utilizado somente na função GPS, fixado no para-brisa ou no painel dianteiro.

Confira abaixo algumas atitudes no trânsito que podem gerar multas:

Motoristas multados – Em 2016, em todo o Estado, só o Detran.SP aplicou 32.553 multas por dirigir sem atenção e os cuidados indispensáveis à segurança, como comer, ler, namorar ou se maquiar enquanto dirige. Entre janeiro e abril de 2017, foram 10.202 multas desse tipo.

Já por dirigir com calçado que não se firme nos pés foram aplicadas 29.650 multas em 2016, e 9.939 no 1º quadrimestres deste não. Mais de 107.321 multas foram aplicadas a motoristas do Estado por uso de celular ao volante no ano passado. Nos primeiros quatro meses de 2017, foram 29.654 multas por essa atitude.