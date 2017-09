Detran.SP alerta motoristas sobre importância de uso correto da seta

Indicar com antecedência quando for fazer qualquer movimento com o carro pode evitar acidentes e ajuda na trafegabilidade

Você já foi surpreendido por algum motorista que não deu seta para indicar uma mudança de faixa ou de direção? Pensando nisso, o Detran.SP (Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo) reforça sobre a importância da sinalização adequada. Conforme prevê o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), o uso da seta é exigido a todos os motoristas. Deixar de dar a seta é considerado infração grave, que acarreta multa de R$ 195,23 e mais cinco pontos na habilitação.

Os motoristas devem indicar antes de trocar de faixa, fazer ultrapassagens, conversões e retornos, assim evita acidentes. É uma atitude simples, mas primordial para a prevenção e boa circulação de automóveis.

O motorista também deve sempre ter em mente que é fundamental ver e ser visto no trânsito. Por isso o responsável pelo veículo precisa ficar atento às condições do sistema de iluminação..

Em 2016 o Detran.SP aplicou somente no perímetro urbano do Estado 1.678 multas pela falta do uso da seta. Além do Detran.SP, por meio da Polícia Militar, as prefeituras e órgãos de trânsito rodoviários, como o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) também fiscalizam o uso das luzes indicadoras.

Para um trânsito mais seguro o Governo de São Paulo criou o programa Movimento Paulista de Segurança no Trânsito. Desde então tem investido em ações pontuais para reduzir o número de acidentes e mortes no trânsito, como campanhas educativas e parcerias com prefeituras.

Só com verbas provenientes de multas aplicadas pelo Detran.SP, serão repassados R$ 100 milhões ao longo de 2017. A verba será distribuída para 52 municípios, para melhorias em engenharia de tráfego, fiscalização, sinalização e educação para o trânsito.